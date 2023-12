Obraz nędzy. Miał być następcą Małysza, a jest gorszy od 51-letniego Kasaiego

Tomasz Pilch bez wątpienia jest ogromną nadzieją polskich skoków narciarskich. Niesamowity potencjał pokazał w sezonie 2017/18, kiedy to wygrał konkursy Pucharu Kontynentalnego w Whistler i Ruce oraz zadebiutował w Pucharze Świata. Szerszej publiczności po raz pierwszy pokazał się 4 stycznia 2018 r. w Innsbrucku, podobnie jak przed laty jego wujek Adam Małysz. Zajął wtedy 42. miejsce. Niedługo później zdobył pierwsze punkty, zajmując 30. miejsce w Zakopanem. Wydawało się, że 19-letni wówczas Pilch zrobi oszałamiającą karierę. Niestety zamiast tego skoczek przeżywa teraz niesłychaną zapaść.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ten sezon jest dla nas koszmarny". Łukasz Kaczmarek po ostatnim meczu w 2023 roku

Koszmar polskiego skoczka. Kompletna zapaść, a wieszczono mu zawrotną karierę

W trwającym sezonie Pilch o skakaniu w Pucharze Świata może zapomnieć. To, że nie radzi sobie na poziomie Pucharu Kontynentalnego, to nic nie powiedzieć. Przez całą zimę długo nie był w stanie skoczyć dalej niż 113,5 m. A mowa przecież o mistrzu Polski z 2020 r. Przełamał się w czwartek. Podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu uzyskał 122 m. Do trzydziestki jednak nie awansował, podobnie jak we wcześniejszych zawodach w Lillehammer i Ruce.

W Engelbergu Pilch był zdecydowanie najsłabszym z Polaków. Zajął 33. i 32. miejsce. Jako jedyny nasz zawodnik ani razu w Szwajcarii nie zapunktował. Jego forma jest tak słaba, że internauci zaczęli nawet sugerować, że na zawody jeździ tylko dlatego, że jest siostrzeńcem Małysza. Teraz na 23-latka spadła kolejna zła wiadomość.

Miał być następcą Małysza. Dziś jest gorszy od Kasaiego. Co za zjazd?!

Jak zauważył Paweł Borkowski, w rankingu elo (nieformalnym rankingu najlepszych skoczków świata, obliczanym na podstawie wyników z ostatnich konkursów - przyp. red.) Pilch spadł nawet za Noriakiego Kasaiego. Polak jest 129., a Japończyk 126.

A mowa tu o skoczku starszym od... Adama Małysza, który w czerwcu skończył 51 lat. Problem w tym, że Kasai w Pucharze Świata nie startuje od lutego 2020 r., kiedy to okazjonalnie pokazał się w Sapporo. Ostatnim pełnym sezonem w elicie była dla niego zima 2018/19. Teraz rzadko kiedy wyjeżdża poza Japonię.

Inni Polacy też nie mają się czym chwalić. Najwyżej w rankingu elo sklasyfikowany jest Piotr Żyła - zajmuje 20. miejsce. Trzy pozycje niżej plasuje się Dawid Kubacki, a 29. jest Kamil Stoch. Prowadzi Austriak Stefan Kraft przed Andreasem Wellingerem i Ryoyu Kobayashim.