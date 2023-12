Fatalne wieści. Polscy skoczkowie byli tłem dla czołówki w kwalifikacjach TC

Z dużą niepewnością i obawami przystępują polscy skoczkowie po słabym początku sezonu do Turnieju Czterech Skoczni. W czwartek cała rywalizacja rozpoczęła się od kwalifikacji w Oberstdorfie, do których zgłosiło się zaledwie 58 zawodników. To oznacza najgorszą liczbę od ponad 30 lat.

Słaba postawa Polaków w kwalifikacjach Turnieju Czterech Skoczni. Wszyscy w drugiej połowie stawki

Przez cały dzień wokół skoczni panowały niesprzyjające dla zawodników warunki. Silny wiatr w plecy sprawiał, że wyniki były niezbyt imponujące. W treningach żaden z Polaków nie doleciał nawet do punktu K, czyli 120 m, a cała kadra spisała się kiepsko. W kwalifikacjach było tylko nieco lepiej. Jako pierwszy z naszych reprezentantów zaprezentował się Aleksander Zniszczoł, który wywalczył dodatkowe miejsce naszej drużyny dzięki dobrym występom w Pucharze Kontynentalnym. Uzyskał 113,5, co pozwoliło mu zająć 39. miejsce. Dwa i pół metra dalej lądował Maciej Kot i był 36. O 0,1 punktu pokonał 37. Kamila Stocha. Ten z kolei skoczył 113 m. Gorzej od nich pokazał się wracający po chorobie Paweł Wąsek. Mimo tylko 109 m również wywalczył awans z 43. pozycji.

Najlepiej z naszych spisał się Piotr Żyła. Jako jedyny osiągnął punkt K. Lądował równo na 120. metrze. Skaczący przed nim Dawid Kubacki uzyskał 116,5 m i przegrał z nim o zaledwie 0,6 punktu. Ostatecznie Żyła był 26, a Kubacki 27., co nie może dawać powodów do satysfakcji. Żaden z Polaków nie będzie rozstawiony w parach KO. O tym jak słaby był to występ, świadczy, chociażby fakt, że od wyżej Polaków uplasowali się wszyscy skoczkowie ze Szwajcarii, Włoch Alex Insam, Czech Roman Koudelka czy Amerykanin Tate Frantz.

Andreas Wellinger najlepszy w Oberstdorfie. Pokonał faworytów

Liderem kwalifikacji długo pozostawał słoweński weteran Peter Prevc, który odleciał na 138 m. Pokonać go nie był w stanie nawet zwycięzca obu treningów Ryoyu Kobayashi. Japończyk tym razem uzyskał tylko 127,5 m i był 8. Wyprzedził go dopiero Karl Geiger (134 m). Metr dalej od niego skoczył Andreas Wellinger i to on triumfował w całych kwalifikacjach. Geiger był drugi, a Prevc trzeci. Lider Pucharu Świata Stefan Kraft zajął 7. lokatę

Pierwszy konkurs 72. Turnieju Czterech Skoczni na skoczni Schattenbergschanze w Oberstdorfie odbędzie się w piątek 29 grudnia. Początek o godz. 17:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl lub w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

