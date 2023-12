Dyrektor Pucharu Świata zaapelował do Polaków! Co za słowa

Dyrektor Pucharu Świata uważa, że przerwa świąteczna to ważny okres w trakcie sezonu. Jest przekonany, że polska kadra odpowiednio wykorzystała ten czas i zobaczymy biało-czerwonych w lepszej dyspozycji w Turnieju Czterech Skoczni i podczas cyklu PolSKI.

Pertile spokojny ws. Polaków

Podczas TCS zobaczymy sześciu polskich skoczków, ale trudno oczekiwać, by odegrali znaczące role w konkursach na skoczniach w Niemczech i Austrii. Można jednak wierzyć w to, że będzie lepiej niż w poprzednich weekendach konkursowych.

Według Sandro Pertile kwestią czasu jest, aż polscy skoczkowie znów będą się liczyć w walce o czołowe lokaty.

- Przyznam szczerze, że nigdy nie analizuję szczegółowo formy poszczególnych drużyn. Jestem jednak pewny, że zarówno wasi trenerzy jak i zawodnicy ciężko pracowali, by być na szczycie. I jestem przekonany, że wkrótce na niego powrócą. Przerwa przed Turniejem Czterech Skoczni będzie bardzo ważna. Ten tydzień to okazja dla wszystkich do naładowania akumulatorów i uporządkowania technicznie swoich skoków przed wymagającym Turniejem Czterech Skoczni i zawodami w Polsce - stwierdził Włoch w rozmowie z WP SportoweFakty.

Dyrektor PŚ zdaje sobie sprawę, że to trudny czas zarówno dla polskich skoczków, jak i kibiców. Biało-czerwoni ani razu nie znaleźli się w czołowej dziesiątce żadnego z konkursów. Najbliżej był Piotr Żyła, który w Klingenthal skończył na 11. pozycji. Włoch przekonuje, że warto dalej kibicować Polakom, a z czasem odpowiednio odwdzięczą się za cierpliwość i cenne wsparcie.

- W trudnych chwilach zawodnicy potrzebują wsparcia, dlatego apeluję do polskich kibiców, by wciąż wspierali swoich skoczków. Doping fanów naprawdę pomaga zawodnikom - mówił Pertile.

W czwartek o godzinie 16:30 kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie. W piątek o 17:15 początek konkursu. O zwycięstwo w tej edycji Turnieju Czterech Skoczni powinni się liczyć Austriacy (ze Stefanem Kratem na czele), Niemcy, Słoweniec Anże Lanisek i Japończyk Ryoyu Kobayashi.