Koszmarny wypadek na skoczni. Widok mrozi krew w żyłach

Sondre Ringen jest uznawany za jeden z talentów norweskiej kadry, choć nie należy do ścisłej czołówki. W zawodach rangi Pucharu Świata zgromadził tylko 36 punktów w karierze. Bardzo dobrze zaprezentował się pod koniec minionej zimy, kiedy to w ciągu zaledwie 30 dni zdobył 24 punkty. Nie pozwoliło mu to jednak wywalczyć miejsca w kadrze A, w której znajdują się Halvor Egner Granerud, Johann Andre Forfang, Marius Lindvik, Daniel Andre Tande oraz Kristoffer Eriksen Sundal. W związku z tym Ringen rywalizuje obecnie w Pucharze Kontynentalnym. W środę podczas konkursu w Engelbergu zanotował groźny upadek i jak na razie nie wiadomo, kiedy zawodnik pojawi się ponownie na skoczni.

Zobacz wideo Kamil Stoch ocenia swój występ w Engelbergu: Mimo błędów skoki były płynne

Sondre Ringen zareagował na groźny wypadek. Opublikował wymowne zdjęcie. Mrozi krew w żyłach

Do niebezpiecznego wypadku doszło w pierwszej serii. Wówczas Norweg osiągnął 113,5 m, a następnie stracił równowagę i uderzył głową o zeskok. Jak doniósł "Dagbladet" zawodnik doznał nawet chwilowej utraty przytomności, a na dodatek mocno ucierpiało jego biodro. Niemal natychmiast został przetransportowany do pobliskiego szpitala.

Na szczęście okazało się, że nie doznał obrażeń wewnętrznych. Mocno ucierpiała jednak głowa skoczka. Zdiagnozowano silne wstrząśnienie mózgu. Mimo wszystko zawodnik czuje się już nieco lepiej, o czym poinformował za pośrednictwem Instagrama.

"Uważam, że miałem sporo szczęścia w tej sytuacji. Jak na razie zdiagnozowano u mnie wstrząśnienie mózgu. Boli mnie też twarz. (...) Mam szczęście jeszcze z jednego powodu. Zajmują się mną tutaj sami profesjonaliści" - przekazał 27-latek. "To nie był jednak taki koniec 2023 roku, na jaki liczyłem" - dodał.

Norweg opublikował też zdjęcie, na którym widać spore rany na twarzy. Mimo wszystko zawodnik pozostaje optymistą. Uśmiechnął się i uniósł kciuk w górę, pokazując, że czuje się już lepiej, niż miało to miejsce wczoraj.

Rywale reagują na dramat Ringena

Pod postem momentalnie pojawiło się mnóstwo słów wsparcia nie tylko od kibiców, ale i kolegów ze skoczni oraz kadry. "Trudno mi patrzeć na to, jak obecnie wyglądasz. Szybko wracaj do zdrowia" - napisał Halvor Egner Granerud. Wtórowali mu Constantin Schmid, Lovro Kos czy Filip Sakala. Wszyscy życzyli mu szybkiego powrotu do pełnej sprawności. "Wrócisz silniejszy" - pisał Ziga Jelar.

Jak na razie Ringen zajmuje dopiero 29. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. W trzech konkursach uzbierał zaledwie 20 punktów. Liderem pozostaje natomiast Clemens Leitner. Strata do Austriaka wynosi już 258 punktów.