Tylko tylu skoczków zobaczymy na starcie TCS. Antyrekord. "Szacun" FIS

Po kilkunastu dniach przerwy skoczkowie narciarscy wracają do startów. Przed nimi rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni, który otworzą zawody w Oberstdorfie. Wiadomo już, że pod pewnym względem będą one historyczne, choć dla organizatorów nie jest to powód do zadowolenia.

"Rekordowa" liczba skoczków na inaugurację Turnieju Czterech Skoczni. Dramat

Przed obecnym sezonem Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zdecydowała się na zmniejszenie limitów startowych. Z tego powodu najlepsze reprezentacje mogą wystawić na zawody maksymalnie sześciu zawodników (limit można zwiększyć poprzez dobre wyniki w Pucharze Kontynentalnym). Decyzja była mocno krytykowana, a jej skutki zobaczymy również podczas TCS.

W kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie weźmie udział 58 zawodników. Jak zauważył Adam Bucholz, jest to najmniejsza liczba uczestników na starcie tej imprezy od sezonu 1990/91, gdy wprowadzono kwalifikacje do zawodów TCS.

To oznacza, że tylko ośmiu zawodników odpadnie po eliminacjach. Te w TCS mają spore znaczenie, gdyż na podstawie osiągniętych w nich wyników zawodnicy rywalizują w pierwszej serii. 50 skoczków zostaje podzielonych na pary, pierwszy rywalizuje z 50., drugi z 49., trzeci z 48., itd. Do drugiej serii przechodzi 25 wygranych z każdej pary oraz pięciu przegranych z najwyższym wynikiem.

W Oberstdorfie wystąpi sześciu reprezentantów Polski: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Czwartkowe kwalifikacje z ich udziałem rozpoczną się o godzinie 16:30. Wcześniej, bo o godz. 14:00, odbędzie się oficjalny trening. Sam konkurs zostanie rozegrany w piątek 29 grudnia o godz. 17:15. Relacje na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.