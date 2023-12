Co za słowa o Stochu. I to od legendy

Kamil Stoch notuje najgorszy start sezonu od kilku lat. Po czterech konkursach Pucharu Świata Polak zdobył zaledwie trzy punkty i tylko raz zdołał zakwalifikować się do drugiej serii. Tak fatalna forma trzykrotnego mistrza olimpijskiego zdecydowała, że sztab szkoleniowy wysłał go na treningi indywidualne do austriackiego Eisenerz. Tam pracował pod okiem Zbigniewa Klimowskiego i Grzegorza Miętusa. Rozbrat Stocha z występami w konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich nie trwał jednak zbyt długo.

Zobacz wideo Paweł Wąsek i Dawid Kubacki nie wystartują w Mistrzostwach Polski [komentarz Thomasa Thurnbichlera]

Co za słowa o Kamilu Stochu. "Podziwiam go"

Trener Thomas Thurnbichler przyłączył go do zespołu na zawody w Engelbergu, a Stoch odwdzięczył się zdobyciem kolejnych punktów w Pucharze Świata. Ostatecznie, Stoch zakończył rywalizację na 24. pozycji. Jednym z fanów polskiego skoczka jest pierwszy zdobywca Pucharu Świata w historii - Hubert Neuper.

- Kamil Stoch! Uwielbiam go. Ten facet skakał bardzo dobrze przez naprawdę długi czas... Kilka razy wracał do grona najlepszych, a poza tym skacze bardzo stylowo! To naprawdę bardzo dobry sportowiec. Naprawdę go podziwiam - mówił Neuper w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Hubert Neuper o przejściu na emeryturę sportową

Austriak ma na swoim koncie m.in. srebrny medal olimpijski oraz srebrny krążek mistrzostw świata. Ponadto dwukrotnie sięgał po Puchar Świata w skokach narciarskich. Karierę sportową zakończył w 1985 roku. Jaki był tego powód? - Właściwie to zadecydowały o tym dwie rzeczy. Paradoksalnie moim największym problemem było to, że odniosłem duży sukces. Później porównywałem do niego wszystkie, może nieco mniejsze, osiągnięcia. Drugi powód jest taki, że po prostu nie zarabialiśmy pieniędzy. Jeśli więc nie masz za co żyć, musisz znaleźć pracę. Dlatego tak wcześnie odszedłem na emeryturę - dodał w tym samym wywiadzie.

Polscy skoczkowie wrócą do rywalizacji już w czwartek o godzinie 16:30. Wtedy powalczą w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie.