Burza wokół polskiego skoczka. Katastrofa. To siostrzeniec Małysza

Thomas Thurnbichler w Boże Narodzenie ogłosił skład reprezentacji Polski na 72. Turniej Czterech Skoczni. Do Niemiec i Austrii pojadą Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł oraz Paweł Wąsek. W tym samym czasie odbywać się będzie też Puchar Kontynentalny w Engelbergu.

Decyzją sztabu szkoleniowego w zawodach drugiego szczebla skoków narciarskich Polskę reprezentować będą podczas najbliższych zmagań Jan Habdas, Kacper Juroszek, Klemens Murańka, Andrzej Stękała, Kacper Tomasiak, Jakub Wolny oraz Tomasz Pilch.

Obecność tego ostatniego szczególnie wzbudza kontrowersje. Pilch w ostatnim czasie jest w fatalnej formie. Jego najdłuższa odległość tej zimy to zaledwie 113,5 metra. Kibice ironicznie w sieci skomentowali nominację 23-latka. "Małysz wysyła powołania?" - zastanawiał się na platformie X jeden z kibiców nazwiązując do tego, że skoczek jest siostrzeńcem Adama Małysza.

Autor konta localSJresults zasugerował, że zamiast Pilcha powinien do Szwajcarii udać się Łukasz Łukaszczyk. "Wydaje się, że Łukaszczyk sobie zasłużył żeby się przejechać do Engelbergu, bo i tak nikt wobec niego by nie miał wielkich oczekiwań" - czytamy.

Tomasz Pilch wystartował w tym sezonie w czterech konkursach Pucharu Kontynentalnego. W jednym został zdyskwalifikowany, a w pozostałych zajął 38., 40. i 46. miejsce.