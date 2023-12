Niesamowita przemiana polskiego skoczka. Nie do wiary

W styczniu 2019 roku Przemysław Kantyka zajął 48. miejsce w konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. Były to jedyne zawody, w których zakwalifikował się do pierwszej serii. Dwa miesiące później postanowił zakończyć karierę i zadbać o siebie. Od tamtego czasu zmienił się nie do poznania i nie ma wątpliwości, że już nie odnalazłby się na skoczni narciarskiej.

