Małysz zwołał spotkanie tuż przed świętami. Wiadomo, co powiedział skoczkom

Silne podmuchy wiatru sprawiły, że w Zakopanem nie można było rozegrać zawodów o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich. Polscy skoczkowie mają przed sobą kilka dni wolnego. Potem czeka ich rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni.

Adam Małysz spotkał się z zawodnikami i Thurnbichlerem

Jak donosi Interia.pl Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, tuż po decyzji o odwołaniu zawodów spotkał się w szatni na Wielkiej Krokwi z polskimi zawodnikami i trenerem Thomasem Thurnbichlerem. O co chodziło?

Małysz w rozmowie z Interią przyznał, że nie było to jedynie spotkanie świąteczne. Chciał nieco wstrząsnąc zawodnikami, których wyniki na starcie sezonu pozostawiają wiele do życzenia. - To było spotkanie świąteczne, ale też organizacyjne i przede wszystkim motywacyjne. Chciałem bardziej podbudować przed świętami wszystkie kadry i pokazać, że jesteśmy jedną drużyną i że dalej walczymy. Jest teraz, jak jest, ale wszyscy doskonale wiemy, na co nas stać. Począwszy od juniorów po seniorów. Musi być dobrze. - powiedział legendarny skoczek.

Polacy szykują się do startu w Turniej Czterech Skoczni. Najpierw rywalizacja toczyć się będzie w Niemczech - Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. Następnie skoczkowie tradycyjnie przeniosą się do Austrii, na konkursy w Innsbrucku i Bischofschofen. Finał imprezy odbędzie się 6 stycznia 2024 roku.

W tym sezonie Pucharu Świata polscy skoczkowie radzą sobie ze zmiennym szczęściem. Najlepszy z nich Piotr Żyła jest na 22. miejscu w klasyfikacji generalnej. Prowadzi Stefan Kraft przed Andreasem Wellingerem i Piusem Paschke.