Poruszające wyznanie Dawida Kubackiego

W poprzednim sezonie Dawid Kubacki niemal do końca walczył o miejsce na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Finalnie opuścił ostatnie konkursy z powodu choroby żony i zajął czwartą lokatę. Wówczas wiele mówiło się, że 33-latek może zakończyć karierę i poświęcić się rodzinie. Taki scenariusz się nie ziścił, a Polak wrócił na skocznie, choć obecnie radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Mimo wszystko Kubacki stara się czerpać radość ze skoków i docenia, że ma możliwość robić to, co kocha, o czym nieco więcej opowiedział w rozmowie ze Skijumping.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kubacki całkiem zadowolony z zawodów w Engelbergu. Złożył kibicom życzenia świąteczne

Dawid Kubacki wrócił wspomnieniami do wydarzeń z końcówki poprzedniego sezonu. Szczere wyznanie

Lider polskiej kadry przyznał, że powrót na skocznie był dla niego trudny. Nadal nie może otrząsnąć się z dramatu, który spotkał jego rodzinę. - Cały czas mam z tyłu głowy to, co się działo. Za każdy dzień i skok mogę dziękować, że mogę go wykonać. To mnie cieszy. Smutki dnia codziennego, wynikające z poziomu na początku sezonu, przykrywały tę radość - wyjawił.

Skoczek podkreślił jednak, że mimo problemów z formą wciąż jest w nim zapał do rywalizacji i chce wznieść się na wyżyny umiejętności. - W tym wszystkim nie zatraciłem chęci do walki i tego, że chcę się poprawiać. Tej pracy sporo przede mną, ale mam możliwość ją wykonać i to jest super. (...) Teraz mistrzostwa Polski, Święta i chwila na to, by spędzić czas z rodziną w fajnej atmosferze. Trzeba odpocząć, naładować baterie, napełnić brzuszek i później z werwą i energią jechać na Turniej Czterech Skoczni - zakończył.

Kubacki nie posłuchał rad trenera

Ten sezon nie jest najlepszy w wykonaniu Kubackiego. Po ośmiu konkursach zajmuje dopiero 23. miejsce z dorobkiem zaledwie 64 punktów. Do lidera, Stefana Krafta, traci aż 605 punktów. Skoczek zaliczył dołek formy, o czym świadczy również fakt, że trener Thomas Thurnbichler proponował mu, by opuścił zawody w Klingenthal i pozostał w kraju. Miał się skupić na treningach. Kubacki jednak kategorycznie odmówił.

- Trener mnie do tego namawiał, próbował mnie przekonać, ale ja wierzyłem w to, że wiem, co chcę robić i chcę tu po prostu przyjechać. (...) Nie żałuję - zdradził.

Mimo że obecnie trwa krótka przerwa w Pucharze Świata ze względu na zbliżające się święta, to polscy skoczkowie nie mają wolnego. Już w piątek 22 grudnia wezmą udział w mistrzostwach Polski. Początek konkursu o 17:00, choć nie wiadomo, czy uda się go rozegrać bez przeszkód. Prognozy pogody nie są bowiem optymistyczne. Następnie zawodników czeka rywalizacja w TCS. Start już 28 grudnia. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.