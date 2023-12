Zaskakujące słowa Polaka nt. słabiej formy. "Co tydzień zmieniamy..."

Aktualnie naszym najlepszym skoczkiem jest Piotr Żyła, który zdobył do tej pory 65 punktów i zajmuje dopiero 22. miejsce w PŚ. Następny jest Dawid Kubacki - 23. (64 pkt), później Kamil Stoch - 33. (21 pkt) oraz Paweł Wąsek - 40. (8 pkt). Nie są to dobre informacje dla trenera Thomasa Thurnbichlera, zwłaszcza że rywalom zaczyna zdecydowanie odjeżdżać liderujący Stefan Kraft (669 pkt), który wygrał aż pięć spośród ośmiu zawodów.

Dlaczego polscy skoczkowie znajdują się w tak fatalnej formie? "Wszystko było na dobrej drodze"

Wielu ekspertów uważa, że powodem fatalnej formy naszych skoczków miała być nietrafiona decyzja o wyjeździe na przedsezonowe zgrupowanie na słoneczny Cypr. - To miała być frajda i odprężenie. No i pewnie tak było, ale powrót z tropiku do kilkunastostopniowych mrozów podczas treningów w Norwegii skończył się katastrofą - powiedział Rafał Kot.

Co zatem uważa jego syn, a ponadto czynny skoczek kadry A Maciej? - Ciężko powiedzieć (czy symptomy kryzysu formy było widać latem - red.). Trenowaliśmy razem w Zakopanem, dużą grupą. Jeździliśmy też wspólnie na obozy, więc widziałem, jak wszyscy ciężko pracują. Zresztą lato nie było wcale takie złe. Olek Zniszczoł odnosił super wyniki, Piotrek Żyła wygrał w Szczyrku, Dawid Kubacki stał na podium w Klingenthal - przekazał dla Polsatu Sport.

Dodatkowo Kubacki wygrał Igrzyska Europejskie na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, dlatego można się było spodziewać, że pokaże świetną formę również w Pucharze Świata. - Wszystko było na dobrej drodze, a co się później stało? Nie chcę się wcielać w rolę eksperta, czy trenera. Widzę, jak wszyscy razem ciężko pracujemy, więc jestem spokojny o to, że nasze starty pójdą w dobrą stronę - wyjaśnił.

Maciej Kot ma jeden poważny problem. "Co tydzień skaczemy na innej skoczni"

32-latek powiedział również wprost, jaki element zawodzi obecnie najbardziej w jego skokach. - Nad dojazdem pracowałem bardzo dużo w lecie. To kluczowy element, żeby daleko skakać, zresztą nie tylko w moim przypadku. W tym roku przejście na tory lodowe było dużo lepsze, bo wykonaliśmy dużo ćwiczeń. Natomiast w obecnej sytuacji, gdy co tydzień skaczemy na innej skoczni, za dużo czasu zajmuje mi adaptacja do nowego rozbiegu, co chociażby przypłaciłem brakiem kwalifikacji do pierwszego konkursu w Engelbergu - podsumował.

- Jest mi przede wszystkim mentalnie ciężko postawić się w tej sytuacji, gdzie wiadomo, po kilku latach słabych skoków dostałem szansę. Wiadomo, że sam od siebie dużo oczekuję i wciąż pracuję mentalnie nad tym, aby oddawać swoje normalne skoki. Zrzucić z siebie presję, oczekiwania i być obecnym "tu i teraz" na skoczni. Cieszyć się z tych skoków, czerpać z atmosfery konkursów i jak najszybciej adaptować się do nowych obiektów. Wiadomo, że potrzebne są pewność siebie i swoboda - zakończył.

Najbliższy konkurs PŚ odbędzie się już w piątek 29 grudnia, kiedy skoczkowie rozpoczną 72. edycję Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Następnie przeniosą się do Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia), potem do Innsbrucka (3 stycznia), a zmagania zakończą 6 stycznia w Bischofshofen.