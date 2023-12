Alarm przed MP w Zakopanem. Niepokojące wieści

Zaplanowane na piątek mistrzostwa Polski w skokach narciarskich mogą zostać storpedowane przez pogodę. Wiatr na Wielkiej Krokwi w Zakopanem ma być naprawdę silny, do tego meteorolodzy zapowiadają niskie temperatury i intensywne opady deszczu. Te zawody to będzie ostatnia okazja dla kadry prowadzonej przez trenera Thomasa Thurnbichlera do sprawdzenia formy przed Turniejem Czterech Skoczni.

3 Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl