Lanisek dostał nagrodę za to, co zrobił dla Kubackiego! Polak zrobił mu niespodziankę

Poprzedni sezon był dla Anze Laniska zdecydowanie najlepszym w jego dotychczasowej karierze w skokach narciarskich. Zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Odniósł cztery zwycięstwa w konkursach, a na podium wskoczył aż szesnaście razy. Jego rywalem w walce o czołowe lokaty był Dawid Kubacki.

Piękny gest Anze Laniska. Dawid Kubacki docenił

Niestety - Kubacki w poprzednim sezonie musiał przedwcześnie zakończyć rywalizację. Polak wycofał się ze startów po tym, jak jego żona Marta trafiła do szpitala. 33-latek chciał być blisko swojej ukochanej, kiedy walczyła o życie. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

Sezon w skokach Kubacki w związku z tym poza podium, na czwartym miejscu klasyfikacji generalnej PŚ. Zewsząd płynęły do niego, a także do jego żony, ogromne słowa wsparcia. Wspaniałym gestem na koniec sezonu było przede wszystkim zachowanie Anze Laniska

Słoweniec w Planicy wszedł na podium Pucharu Świata wraz z tekturową podobizną Kubackiego. Jego oczy napełniły się łzami. - On mógł przegrać 0,1 punktu z Timi Zajcem, ale wygrał nasze serca - powiedział wówczas w studio Eurosportu Marcin Kuźbicki.

Podczas gali, na której wręczano Laniskowi statuetkę, wyświetlony został film, w którym Kubacki podziękował za całe wsparcie, jakie otrzymał od kolegi ze skoczni. - Jak wiecie, poprzedni sezon był dla wszystkich bardzo emocjonalny. Miałem wsparcie wszystkich skoczków narciarskich. W tych trudnych dniach Anze Lanisek szczególnie mnie wspierał nie tylko przed mediami, ale także we wszystkich rozmowach. Pomagała mu też żona - powiedział polski skoczek.

- Bardzo dziękuję za wszystko, byliście bardzo wspierający. Bardzo się cieszę, że jesteśmy na początku nowego sezonu i znów możemy rywalizować na skoczni. Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś pod koniec zeszłego sezonu i w Planicy oraz za to, o czym ludzie nie wiedzą. Jestem wam bardzo wdzięczny i życzę powodzenia w nowym sezonie oraz wszystkiego dobrego w życiu dla was i waszej rodziny - dodał Kubacki.