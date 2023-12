Hannawald nie wytrzymał, gdy zobaczył jego skoki. "Jest do bani"

Jeszcze do niedawna Markus Eisenbichler był jedną z największych gwiazd Pucharu Świata w skokach narciarskich. 32-latek jest dziś jednak w zupełnie innej rzeczywistości. Ma problemy, by odnaleźć swoje miejsce w... Pucharze Kontynentalnym. Postawę swojego rodaka w ostrych słowach skomentował Sven Hannawald. Legendarny skoczek ma obawy, czy młodszy rodak wróci do formy.

3 fot. Matthias Schrader / AP, fot. instagram @sven_hannawald Otwórz galerię Na Gazeta.pl