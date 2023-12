Biją na alarm. Wielka gwiazda skoków w kryzysie. "Byłem w rozsypce"

Za nami osiem konkursów tego sezonu Pucharu Świata. Podczas minionego niedzielnego konkursu w szwajcarskim Engelbergu, Dawid Kubacki zajął 14. miejsce, natomiast Kamil Stoch zakończył zmagania na 23. pozycji. Polacy nie notują jednak dobrych wyników, o czym świadczy zaledwie 158 punktów w Pucharze Narodów i odległe siódme miejsce. Biało-czerwoni nie są jedyną nacją, która rozczarowuje w tym sezonie. Wyraźny spadek formy notują także Norwegowie z Halvorem Egnerem Granerudem na czele, który w poprzednim sezonie zdobył Kryształową Kulę.

Potęga skoków w kryzysie. "To bardzo rozczarowujące"

Norwegowie notują najgorszy start sezonu od rozgrywek 2001/2002. Wtedy kadra ze Skandynawii zdobyła 116 punktów w sześciu konkursach. Przed zmaganiami w Engelbergu Norwegowie mieli 381 punktów, a po rywalizacji w Szwajcarii mają 691 punktów. - Nie ma u nas atmosfery kryzysu, ale w żaden sposób nie czujemy się komfortowo z tą sytuacją. W tych trudnych czasach pojawią się pewne szanse. Musimy się jednak upewnić, że mamy odpowiednie podejście do tego i odważyć się, by wykonać pewne ruchy - uważą Clas Brede Brathen, dyrektor sportowy Norwegów w rozmowie z nrk.no.

- Tak długo, jak udaje się nam to odwrócić, nie jest to krytyczne. Jeśli tak będzie przez cały sezon Pucharu Świata, to będzie ciężko. Ale nie jesteśmy tak daleko od poprawy. Pracujemy nad techniką i kwestiami sprzętowymi, by ułatwić sytuację zawodnikom. Trzymamy rękę na pulsie i pracujemy nad tym. Jestem optymistą i wierzę, że to nam się uda. Nasze problemy dotyczą natury technicznej - uważa Alexander Stoeckl, trener norweskich skoczków. Najbardziej na zmianach dot. przepisów i kombinezonów stracił wspomniany wcześniej Granerud, który po ośmiu konkursach zajmuje 13. miejsce ze 180 punktami.

- To bardzo rozczarowujące, że po trzech weekendach sezonu byłem trochę w rozsypce. Ale jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że tej zimy wiele się zmieniło. Starałem się przytyć 800 gramów, by zachować część długości nart. Ale to tak bardzo wpłynęło na ten sezon, że wróciłem do normalnej wagi i skróciłem narty o dwa centymetry. Nie mogę już jeść dwóch obiadów dziennie - wyjaśnia Granerud.

Teraz skoczkowie przygotowują się do rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni, który odbędzie się w dniach 29 grudnia 2023 - 6 stycznia 2024 roku, odpowiednio w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku oraz Bischofshofen. W zeszłym sezonie górą był Granerud, który wyprzedził o 33 pkt drugiego Dawida Kubackiego i o 82,2 pkt trzeciego Anze Laniska. Wtedy w czołowej dziesiątce na koniec zmagań znaleźli się Piotr Żyła i Kamil Stoch, którzy zajęli czwarte i piąte miejsce.

