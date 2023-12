Kubacki zmazał plamę za sobotę. Świetny skok w pierwszej serii

Praktycznie cały weekend warunki w Engelbergu były podobne i można powiedzieć, że w niedzielę także były sprawiedliwe, wiało ok. 1 m/s z tyłu skoczni. Przy takim wietrze szczególnie dobrze odnalazł się Dawid Kubacki, który miał jedną z lepszych odległości w konkursie.

Kubacki odpalił petardę

Pierwszym kilkunastu zawodnikom trudno było skoczyć powyżej 130. metra. Wydawało się, że skoki nieznacznie poza punkt konstrukcyjny dadzą awans do drugiej serii. Dlatego można było mieć nadzieje względem Macieja Kota (127 metrów, najlepszy skok weekendu) i Pawła Wąska (121,5 przy mocniejszym wietrze od Kota), których dzieliła tylko 0,1 punktu.

Jednak kolejni zawodnicy byli w stanie dalej polecieć, swobodnie skakali w okolicach 135. metra, przez co Kot i Wąsek odpadli z konkursu, plasując się w czwartej dziesiątce.

Ale mocniejsze podmuchy wiatru z tyłu miał Kamil Stoch. Skoczył 126 metrów, mając jedne z najgorszych warunków dzisiaj. Ogromna rekompensata punktowa uratowała mu miejsce w drugiej serii. Po pierwszej próbie był na 23. pozycji, ex aequo z Japończykiem Renem Nikaido, który skoczył prawie dziesięć metrów dalej, ale przy dużo lepszych warunkach. Stoch pokazywał po skoku, że źle wyszedł z progu, za bardzo poderwał narty. Z pewnością gdyby nie wiatr i błąd po wyjściu z progu, mógłby skoczyć pod rozmiar skoczni.

Można być zadowolonym z występu Dawida Kubackiego, który zrehabilitował się za sobotę w najlepszy możliwy sposób. Skoczył 138,5 metra, to był jeden z dalszych skoków w pierwszej serii. Jednak niewielka rekompensata za wiatr w porównaniu do reszty sprawiła, że wylądował na 14. miejscu.

Niestety, całkowicie zepsuł swój skok Piotr Żyła. Wiatr wbił go w zeskok. Skoczył 127,5 metra i to było za mało, by awansował do drugiej serii.

Po pierwszej serii prowadził Jan Hoerl. Austriak przeskoczył skocznię, lądując na 141. metrze.

Polacy zrobili wszystko, co mogli

W drugiej serii Stoch się poprawił, skacząc 130 metrów. I to mu wystarczyło do utrzymania lokaty zajmowanej po pierwszej próbie. Za to miejsce w drugiej dziesiątce utrzymał Kubacki po skoku na odległość 132 metrów. Pozostał na 14. miejscu, to jego najlepszy wynik w tym sezonie i drugi najlepszy spośród wszystkich polskich skoczków.

Dużo emocji było w końcówce konkursu. Część zawodników nie odparła ataku Lovro Kosa, który skoczył 135,5. Zatrzymał go dopiero Gregor Deschwanden, który był świetnie dysponowany tego dnia. Ale w jeszcze lepszej formie od Szwajcara są Niemcy i Austriacy, a w szczególności Stefan Kraft.

Lider klasyfikacji generalnej musiał zaatakować z piątego miejsca po pierwszej w serii. I zrobił to w świetnym stylu, skacząc aż 142 metry. To by najdłuższy skok w całym konkursie. Nikt nie był w stanie przebić Austriaka, który piąty raz wygrał w tym sezonie. Podium uzupełnili Hoerl i Pius Paschke. Niemiec był jednym z głównych bohaterów weekendu. W sobotę wygrał, w niedzielę miał dwa skoki na odległość co najmniej 140 metrów i stanął na najniższym stopniu podium.

To był ostatni konkurs Pucharu Świata przed świętami Bożego Narodzenia. Skoczkowie wrócą do rywalizacji 29 grudnia w Oberstdorfie, gdzie zacznie się Turniej Czterech Skoczni.

Czołowa piątka niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu i miejsca Polaków: