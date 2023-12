Niemcy przejechali się po polskich skoczkach. Kubacki oberwał najbardziej

Polscy skoczkowie fatalnie spisują się w obecnym sezonie. Po siedmiu dotychczasowych konkursach najwyżej sklasyfikowanym w Pucharze Świata zawodnikiem z dorobkiem 65 punktów jest Piotr Żyła (21. miejsce). 36-latek zajął również na ten moment najwyższą lokatę (15.) podczas pierwszych zawodów w Klingenthal. I choć wszyscy Polacy całkiem nieźle spisywali się na treningach oraz w kwalifikacjach na skoczni w Engelbergu, to kompletnie rozczarowali w sobotnim konkursie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki talent z Serie A chce grać dla kadry Polski. "Będę gotowy"

Niemcy komentują występ Polaków w Engelbergu. "Polska pozostaje słaba"

Najgorzej zaprezentowali się Paweł Wąsek (36.) oraz przede wszystkim Dawid Kubacki (33.), ponieważ obaj nie zakwalifikowali się do drugiej serii konkursu. Mimo że najlepszy polski skoczek ubiegłego sezonu skoczył zaledwie 128 metrów, to nie szukał wymówek. - Nie był to dobry skok po prostu, było trochę za późno. Warunki generalnie nie były najłatwiejsze - powiedział.

Ostatecznie najwyżej sklasyfikowany z Polaków był Kamil Stoch, który ukończył konkurs na 21. miejscu. Piotr Żyła uplasował się o jedną pozycję niżej. Tuż po zakończeniu zawodów niemieckie media skomentowały formę naszych sportowców, uderzając zwłaszcza w Kubackiego. "Dawid Kubacki nie miał zbyt wiele do zaoferowania. Zabrakło szybkości i odległości. To nie wystarczy, by awansować do finału" - przekazał "Kicker".

"Polska pozostaje słaba. Obecny sezon w dalszym ciągu rozczarowuje polską drużynę, którą w rundzie finałowej reprezentowało tylko dwóch zawodników: Kamil Stoch (21.) i Piotr Żyła (22.)" - napisał portal Skispringen.com. Podobnie uważa portal Berkutschi.com. "Kryzys ekipy z Polski trwa. Dziś Polacy musieli zadowolić się miejscami 21 i 22" - zaznaczono.

Serwis Sportschau postanowił nie krytykować naszych zawodników, natomiast niespodziewanie wyróżnił Kamila Stocha. "Wyglądał solidnie w powietrzu i potwierdził trend wzrostowy z pierwszej serii. Jego miejsce nie jest tym, które chciałby osiągnąć, ale sytuacja uległa zmianie względem ostatniego czasu" - stwierdzono.

Drugi konkurs w Engelbergu odbędzie się już w niedzielę 17 grudnia. Kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 14:15, natomiast pierwsza seria konkursowa planowana jest na godz. 16:00.