Kubacki natychmiast reaguje po kompromitacji w Engelbergu. "To nic nie da"

W poprzednim sezonie Dawid Kubacki niemal do końca walczył o miejsce na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ostatecznie opuścił ostatnie konkursy z powodu choroby żony i zajął czwartą lokatę. Kibice wierzyli, że 33-latek utrzyma formę i pokaże pełnię potencjału przy okazji kolejnej zimy. Tyle tylko, że rozpoczął ją koszmarnie. Po siedmiu konkursach zajmuje dopiero 27. miejsce w klasyfikacji z dorobkiem zaledwie... 46 punktów. O spadku formy świadczy też sobotni konkurs indywidualny w Engelbergu, w którym nie udało mu się nawet zakwalifikować do serii finałowej.

Dawid Kubacki wskazał, co zawiodło w sobotnim konkursie. "Było za późno"

Kubacki wylądował na 128 m, ale mimo to nie wywalczył prawa do startu w drugiej serii. Finalnie zajął 33. lokatę. Chwilę później Polak podszedł do strefy wywiadów i na gorąco opowiedział o sobotnim występie.

Przede wszystkim wskazał, gdzie popełnił błąd. Nie szukał wymówek. - Nie był to dobry skok po prostu, było trochę za późno. Warunki generalnie nie były najłatwiejsze, do tego bardzo wysoki poziom konkursu - przyznał Kubacki w rozmowie z Eurosportem.

Dziennikarz przypomniał skoczkowi, że kilka lat temu również zaprezentował się podobnie w Szwajcarii, ale po świętach jego forma poszybowała w górę. Kibice i eksperci wierzą więc, że w tym sezonie będzie podobnie. Na te słowa natychmiast zareagował sam zainteresowany.

- Wy lubicie szukać analogii, ale ja na analogiach nie mogę bazować, tylko na tym, co wypracuję na skoczni. Samo życzeniowe myślenie, że kiedyś tak było, to teraz też tak będzie, nic mi nie da - zakończył.

Kubacki nie gryzł się w język po porażce. Mimo wszystko nie traci optymizmu

Kubacki przeżywa trudne chwile, co odbija się również na jego samopoczuciu. Nieco więcej na ten temat opowiedział w kolejnym wywiadzie, tym razem dla stacji TVN. - To jest może nie tyle męczące, co denerwujące. Nigdy po takim występie człowiek nie będzie zadowolony i nie będzie się uśmiechał. Z drugiej strony, takie jest życie sportowca. Porażki się zdarzają. Trzeba w tym momencie się z tymi myślami przegryźć, a jutro pracować na nowo, z nowymi siłami, z uśmiechem na ustach i z wiarą w to, że to zadziała dobrze - skwitował Kubacki.

Szansę na poprawę Polak będzie miał już w niedzielę po godzinie 16:00. Wówczas odbędzie się drugi konkurs indywidualny w Engelbergu. Poprzedzą go kwalifikacje. Zarówno Kubacki, jak i pozostali Biało-Czerwoni muszą zrobić postęp, jeśli myślą o nawiązaniu walki z czołówką.

Jak na razie ich sytuacja jest dramatyczna, co pokazuje klasyfikacja Pucharu Narodów. Zajmują odległe 7. miejsce z dorobkiem jedynie 132 punktów. Co więcej, przed nimi są nawet Szwajcarzy, którzy uzbierali ponad dwa razy więcej punktów od naszej kadry.