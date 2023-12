Dramat! Klasyfikacja Pucharu Narodów w skokach pokazuje skalę upadku Polski

Sobotni konkurs w Engelbergu nie ułożył się po myśli reprezentacji Polski. Do serii finałowej awansowało zaledwie dwóch Biało-Czerwonych, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Dodatkowo zmagania zakończyli na odległych miejscach, co nie pozwoliło im dopisać wielu punktów do dorobku kadry. Sytuacja Polaków jest dramatyczna i jak na razie nie mają co marzyć o awansie. Tak wygląda klasyfikacja Pucharu Narodów po pierwszym konkursie w Engelbergu.

