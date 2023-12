Absolutna klęska. Oto klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach po sobocie

Polscy skoczkowie narciarscy po sześciu konkursach Pucharu Świata nie mieli wiele powodów do zadowolenia. Najwyżej w klasyfikacji generalnej plasował się Piotr Żyła i było to miejsce 20. z dorobkiem 56 punktów. 10 punktów mniej miał Dawid Kubacki, co dawało mu 24. pozycję. Punkty na swoich kontach mieli także Paweł Wąsek (osiem) i Kamil Stoch (trzy) i przekładało się to na kolejno 37. i 43. lokatę. Po sobotnich zawodach względne powody do zadowolenia może mieć tylko ten ostatni. Polacy w tym sezonie coraz bardziej przestają się liczyć.

Stoch drugi raz z punktami. Polacy znowu zawiedli. Stawka w Pucharze Świata odjechała

W Engelbergu, gdzie w poprzednich latach naszym skoczkom zazwyczaj wiodło się nieźle, liczyliśmy na poprawę. Niestety pierwszy konkurs kompletnie zawiódł te oczekiwania. Już po pierwszej serii z zawodami pożegnali się Dawid Kubacki i Paweł Wąsek. Zajęli miejsca kolejno 33. i 36. W tej sytuacji punkty Pucharu Świata zdobyło zaledwie dwóch Polaków - Kamil Stoch i Piotr Żyła. (Maciej Kot odpadł już w piątkowych kwalifikacjach).

Nieoczekiwanie lepiej spisał się Stoch. W pierwszej uzyskał 127 m i zajmował 20. miejsce. Żyła co prawda skoczył sześć metrów dalej, a w dużo korzystniejszych warunkach, dlatego był dopiero 27. W drugiej serii ponownie poleciał na 133. metr, ale poważnie zachwiał się przy lądowaniu. W sumie konkurs zakończył na 22. miejscu. O 0,1 punktu i jedną lokatę wyprzedził go Kamil Stoch, który skoczył w serii finałowej 132,5 m. W sumie panowie otrzymali za ten występ odpowiednio 10 i 9 punktów.

Oto klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach. Zmiany w czołówce

Żyła pozostaje najwyżej sklasyfikowanym Polakiem (65 pkt.). Na ten moment zajmuje miejsce 21. Kubacki spadł na 27, a Wąsek na 39. Wyprzedził go m.in. 35. obecnie Kamil Stoch, który ma teraz 13 punktów.

Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Stefan Kraft. Austriak był trzeci i powiększył swój dorobek do 569 punktów. Sporo mógł nadrobić do niego prowadzący po I serii Andreas Wellinger, ale zepsuł skok i zajął dopiero 12. miejsce. Zachował jednak drugą lokatę w "generalce". Na trzecią pozycję wskoczył za to Pius Paschke - sensacyjny triumfator, który o niespełna 20 punktów wyprzedził Karla Geigera.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po pierwszym konkursie w Engelbergu: