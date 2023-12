Świetne wieści dla polskich skoczków przed TCS. Zniszczoł bohaterem

Aleksander Zniszczoł zajął drugie miejsce w piątkowym konkursie Pucharu Kontynentalnego. W sobotę poszło mu nieco słabiej, ale miał wystarczającą liczbę punktów na koniec 3. periodu, by dać Polsce dodatkowe miejsce w Pucharze Świata.

Zniszczoł bohaterem polskiej kadry w Kuusamo

Sobotni konkurs PK był także całkiem udany dla polskich skoczków. Mieliśmy dwóch reprezentantów w czołowej dziesiątce, a zapunktowało w sumie czterech.

Najwyżej sklasyfikowany z Polaków był Klemens Murańka, bo na ósmym miejscu. W pierwszej serii skoczył 137,5 metra, ale dało mu to dopiero 15. miejsce. Zaatakował w drugiej serii, skacząc dalej, bo 139 metrów. Pozwoliło mu to przesunąć się do czołowej dziesiątki.

Tuż za nim znalazł się Andrzej Stękała. Był dziewiąty po skokach na 137 i 133,5 metra. Stracił ósmą pozycję zajmowaną po pierwszej serii na rzecz Murańki.

Blisko tej dwójki był Jakub Wolny, sklasyfikowano go na 12. miejscu. Zaimponował w pierwszej serii, skacząc 141,5 metra. Skorzystał z mocniejszego podmuchu wiatru. W drugiej próbie uzyskał 135 metrów.

Na 20. miejscu wylądował Aleksander Zniszczoł. Po drugim miejscu wywalczonym w sobotę miał apetyt na powtórzenie świetnego wyniku. Pierwsza seria dawała pełne prawo tak myśleć, bo skoczył 139 metrów. W drugiej serii Zniszczoł jednak zepsuł swoją próbę, skacząc zaledwie 119 metrów.

Konkurs PK w Ruce wygrał Austriak Clemens Leitner przed Norwegiem Robinem Pedersenem i swoim rodakiem Clemensem Aignerem. Co ciekawe, to Aigner miał w obu seriach najdalsze skoki, ale stracił do Leitnera sześć punktów przez wiatr i noty.

Wyniki Polaków pozwoliły uzyskać dodatkowe miejsce dla kadry biało-czerwonych. Stało się to przede wszystkim za sprawą postawy Zniszczoła. W 3. periodzie sezonu, czyli czterech pierwszych konkursach PK, zdobył 207 punktów, co dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu i periodu, ex aequo z Norwegiem Benjaminem Oestvoldem.

Jedynym, który mógł zagrozić Zniszczołowi w wywalczeniu maksymalnej kwoty dla Polski w PŚ, był Zak Mogel. Słoweniec musiał być w sobotę w najlepszej dwójce konkursu, aby wywalczyć szóste miejsce w kwocie startowej dla swojego kraju kosztem Polski, ale zajął czwartą pozycję w zawodach.

To bardzo dobre informacje dla Thomasa Thurnbichlera, który będzie mógł powołać na Turniej Czterech Skoczni maksymalną liczbę zawodników. Sześciu skoczków w TCS wystawią jeszcze Austria i Norwegia. Do tego Austriacy i Niemcy mogą skorzystać z możliwości wystawienia tzw. grupy krajowej z racji bycia gospodarzami najbliższych konkursów.

Klasyfikacja sobotniego konkursu Pucharu Kontynentalnego w Ruce (podium i miejsca Polaków):