Na kluczowy ruch Thurnbichlera już za późno. Trener przybity

Wymowne, że jedynym skoczkiem, który może być z siebie zadowolony po sobotnim konkursie w Engelbergu, jest Kamil Stoch. Polak w zeszłym tygodniu trenował spokojnie w Eisenerz i nie pojechał na zawody Pucharu Świata do Klingenthal. Potem po chwili spokoju i odpoczynku, dwóch seriach treningowych w Zakopanem, już pod okiem trenera Thomasa Thurnbichlera, wrócił do najważniejszego cyklu w skokach. I od piątku widać, że oddaje teraz skoki lepsze niż te, którymi żegnał się z nim w Lillehammer.

REKLAMA

Zobacz wideo Apoloniusz Tajner skomentował fatalny początek sezonu polskich skoczków. "Prezentują się dużo poniżej swoich możliwości"

Stoch zwrócił uwagę na ważny szczegół. Wymowne, że zrobił to właśnie on

To nadal nie są skoki, na których najbardziej zależy Stochowi, poziom, na który chciałby wejść, ale widać progres i kroki w dobrą stronę. - Pojawiła się płynność w skokach, coraz więcej swobody, na coraz więcej mogę sobie też pozwolić. Jest też coraz mniej kontroli. W drugiej serii pojawia się taka chęć, więcej adrenaliny. Jeżeli nie mam kilkunastu skoków, które utwierdziłyby mnie w tym, że wszystko funkcjonuje, to każdy błąd o wiele więcej kosztuje. Przy takim skoku jeszcze dwa tygodnie temu, wierzcie mi, że nie wszedłbym w ogóle do konkursu, przy tak mocno spóźnionym odbiciu - wskazał Stoch w rozmowie z Eurosportem.

I te dwa ostatnie zdania Stocha mówią wiele: skoro on po odpuszczeniu startu w Pucharze Świata w Klingenthal i spokojnych treningach nadal nie jest w pełni pewny swoich skoków, wciąż nabierając stabilności w prezentowanej dyspozycji, to jak można ją nabrać w ciągu dwóch treningów pomiędzy zawodami? I jak zaufać, że rozwiązania wypracowane w ciągu takich dwóch sesji od razu zadziałają?

Polacy dostali negatywną odpowiedź. Znów tylko dwóch punktowało

Stoch był najlepszym zawodnikiem polskiej kadry w pierwszym konkursie w Engelbergu. Zajął 21. miejsce (127 i 132,5 metra) i o 0,1 punktu wyprzedził 22. Piotra Żyłę (dwa razy po 133 metry). - Sezon jest, mam parę rzeczy, nad którymi pracuję, dzisiaj to nie poszło tak, jak miało być. Szczególnie ten pierwszy, choć tam późno mnie przerotowało. Ale no, na spokojnie - mówił Eurosportowi wiślanin, który spośród Polaków punktuje najczęściej, ale ciągle jest w nim sporo niedosytu. Teraz rozmawiał z dziennikarzami i nie miał już tak podłego nastroju jak w Klingenthal, ale z pierwszego skoku nie był zadowolony, a po lądowaniu w drugiej serii zachwiał się na odjeździe. Zresztą tak samo jak Kamil Stoch. Nawet u najlepszych Polaków daleko było zatem od ideału.

A to byli jedyni skoczkowie Thomasa Thurnbichlera, którzy zdobyli punkty. Progresu w wynikach zatem kompletnie nie widać. W technice? Skoro, jak mówił prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz w rozmowie ze Sport.pl, wyjazd do Szwajcarii miał przynieść wnioski o tym, czy wprowadzone poprawki dadzą Polakom odpowiedni poziom na tle rywali, to już w sobotę otrzymali odpowiedź. Negatywną.

Kubacki zawiódł w Engelbergu. Thurnbichler: Muszę chronić w pewien sposób Dawida

Najbardziej zawiódł Dawid Kubacki. Nie tylko oczekiwania z zewnątrz, pewnie także swoje: w końcu odpadł po skoku na 128 metrów już po pierwszej serii zawodów. Do awansu do finałowej rundy zabrakło mu 1,2 punktu. - Nie był to dobry skok po prostu. Było za późno, warunki dzisiaj nie najłatwiejsze, a poziom konkursu wysoki. Błąd dużo mnie kosztował. Warunki warunkami, ale jakby to był dobry skok, to by uleciało dalej, albo dużo dalej. I byłaby zupełnie inna rozmowa. Tutaj był błąd na progu, nie zdążyło nakręcić, bo przy wietrze z tyłu brakuje prędkości na dole, żeby odlecieć - tłumaczył w rozmowie z Eurosportem skoczek.

- Na pewno to nie jest łatwe, ale jedyne co mogę zrobić, to dzisiaj z tymi myślami się pobić, odpocząć do jutra i pracować na nowo - wskazał Kubacki. - Musimy realistycznie na to spojrzeć. Muszę chronić w pewien sposób Dawida - zaskoczył w swojej wypowiedzi po konkursie Thomas Thurnbichler. - Rok temu naprawdę świetnie trenował, świetnie dochodził do formy, a teraz przygotowywał się praktycznie tyle samo. Nie możemy jednak oczekiwać, że teraz będzie miał takie same wyniki. W tym momencie ma wiele więcej rzeczy, które ciążą wokół niego. Musimy pozbyć się tych zbyt wysokich oczekiwań. Musimy być cierpliwi - ocenił w rozmowie z TVN-em szkoleniowiec.

Paweł Wąsek też skończył konkurs na pierwszej serii, sklasyfikowano go na 36. miejscu, po skoku na 120,5 metra. W jego przypadku chodzi głównie o spóźnianie skoków. Z tym nie radzi sobie od dłuższego czasu.

Polacy mieli się "nie napinać". Nie wyszło. A cele na ten sezon nadchodzą wielkimi krokami

Ważne przed zawodami w Engelbergu miało być to, żeby za bardzo "nie napinać się" na nie, podejść do nich inaczej niż do tej pory. To o rozmowach Thurnbichlera z zawodnikami zdradził przed wyjazdem do Szwajcarii Adam Małysz. - Czyli jedziemy tam, żeby wprowadzić ten element zawodów jako nowy element treningu. To kolejna część tego procesu, który zaczęli w Zakopanem. Ważniejszy od formy na już jest Turniej Czterech Skoczni, czy PolSKI Turniej. Skoczkowie muszą być przede wszystkim cierpliwi. To nie jest tak, że wszystko przyjdzie od razu - mówił nam prezes PZN.

Już widać, że zachować takiego podejścia Austriakowi się raczej nie udało. W dodatku Polakom nadal brakuje jakiejkolwiek stabilizacji. Powtarzają, że dobre skoki się pojawiają, ale ich forma różni się nie tylko względem poszczególnych weekendów, ale nawet dni rywalizacji w danym miejscu. To spory problem. Celem na ten sezon miała być dobra dyspozycja kadry na Turnieju Czterech Skoczni, zawodach w Polsce - Wiśle, Szczyrku i Zakopanem składających się na PolSKI Turniej i mistrzostwach świata na mamucie Kulm. Te nadchodzą wielkimi krokami, a w formie skoczków Thurnbichlera nie tylko nie widać promyków nadziei, ale trudno zachować spokój i przekonanie, że będą w stanie walczyć o wysokie pozycje w najważniejszym okresie sezonu.

Thurnbichler wyglądał na przybitego. Nie chciał mówić o skokach

- To może być jakiś tam sposób. Teraz mamy jednak mistrzostwa Polski, potem będziemy wracać do formy po przerwie świątecznej. To wszystko będzie się toczyć swoim torem - mówił Thurnbichler TVN-owi pytany o sprawę ewentualnych spokojnych treningów. W końcu sam trener zdaje sobie sprawę, że na większą przerwę nie ma już czasu. Jest kilka dni na trening, kilka na odpoczynek, a potem początek okresu, który przed sezonem jako ten kluczowy wyróżniał sam Thurnbichler. Jest za późno, żeby wszystko naprawić w sposób, do którego przekonany był szkoleniowiec, a od którego odwiedli go zawodnicy.

Próba skakania w zawodach tak, jak w treningach, okazała się nieudana. Teraz Thurnbichler i skoczkowie muszą sobie radzić z tym, co wypracowali do tej pory. To oczywiście nie to, czego szukali i będą się opierać głównie na nadziei, że skoki uda się ustabilizować bez potrzeby odpuszczenia zawodów. Jednak jeśli Thurnbichler w tym momencie zaczął już mówić o potrzebie obniżenia oczekiwań, nawet mając na myśli te dotyczące samych myśli Dawida Kubackiego i jego chęci osiągania tych samych wyników co zeszłej zimy natychmiastowo, to nie wygląda to dobrze.

Na wyjątkowo przybitego trener wyglądał w rozmowie dla Polskiego Związku Narciarskiego, gdzie o wynikach skoczków powiedział tylko, że "wie, że muszą się poprawić". Resztę wypowiedzi poświęcił na gratulacje dla Aleksandra Zniszczoła, który swoimi występami w Pucharze Kontynentalnym wywalczył dla Polaków szóste miejsce startowe na Turniej Czterech Skoczni, a także podziękowania za wsparcie dla kibiców. Oby mógł jeszcze mówić o pozytywach w tym sezonie. Bo z tego, że w najbliższym czasie będzie o to już ciężko, chyba wszyscy zdają sobie sprawę.