Brawo, brawo, brawo. Znakomity występ Polaka. Jest podium!

Choć początek sezonu nie należał do udanych dla Polaków, to wiele wskazuje na to, że powoli się oni rozpędzają. Niezłe skoki zaprezentowali podczas kwalifikacji w Engelbergu. Z kolei świetnym kapitalnym występem w Pucharze Kontynentalnym popisał się Aleksander Zniszczoł. Polska jest o krok od powiększenia swojej kwoty startowej na zbliżający się Turniej Czterech Skoczni.

