Polski skoczek załamany po kwalifikacjach. Mocne słowa

Maciej Kot jako jedyny z polskich skoczków narciarskich nie przebrnął piątkowych kwalifikacji do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Kot uzyskał marne 113 m i wyprzedził tylko siedmiu zawodników. Jeden z nich - Alex Insam - został zdyskwalifikowany, bo gdyby nie to, pewnie zakwalifikowałby się do konkursu. - Ja dobrze wiem, jak mam skakać, ale tego nie robię. Nie wiem dlaczego. Poszukamy odpowiedzi, bo tak dalej być nie może - powiedział załamany Kot na antenie Eurosportu.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl