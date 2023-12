Dawid Kubacki skomentował kwalifikacje. "Coś już działa"

Najsłabiej z Biało-Czerwonych wypadł Maciej Kot, który zawiódł już podczas treningu, gdy zajął 46. pozycję. Niestety, w kwalifikacjach 32-latek spisał się jeszcze gorzej. Kot jako pierwszy z Polaków pojawił się na belce w kwalifikacjach i osiągnął zaledwie 113 metrów i z notą 118,9 pkt zajął 54. pozycję na 61 skoczków, więc nie wystąpi w sobotnim konkursie.

Drugim z polskich zawodników był Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski popisał się skokiem na odległość 131,5 m (150,4) pkt i zakończył kwalifikację na niezłej, bo 22. pozycji. Niezłej, biorąc pod uwagę jego poprzednie skoki w tym sezonie.

- Przyjeżdżając do Engelbergu trudno o brak optymizmu. (...) Ten skok, w ogóle dzisiaj moje skoki mówią same za siebie. Przede wszystkim popracowałem nad pozycją najazdową, żeby była ona luźniejsza, ale przy tym bardziej naturalna i bardziej stabilna, przez co moje skoki są teraz płynniejsze. (...) Tutaj chodzi o to, żeby znaleźć odpowiedni system składania się do pozycji, który będzie funkcjonował praktycznie na każdej skoczni. Wiadomo, że zawsze trzeba drobne korekty wprowadzać, ale żeby ogólnie to funkcjonowało. Wydaję mi się, że udało się to znaleźć, ale trzeba dalej pracować - mówił Stoch po kwalifikacjach, cytowany przez portal Interia.pl.

Kolejnym Polakiem był Paweł Wąsek, który dzięki odległości 129,5 m i nocie 145,1 pkt wywalczył kwalifikację, kończąc piątkowe skakanie na 29. lokacie. Niezły skok oddał Dawid Kubacki, lądując na 133,5 m, co dało mu 21. miejsce w kwalifikacjach.

Zdaniem Dawida Kubackiego jego niedawne treningi w Zakopanem dużo mu pomogły i są dobrym prognostykiem na przyszłość.

- Skok z kwalifikacji nie był jeszcze naprawdę dobry, ale już przyzwoity. To dobra baza. Drugi skok treningowy był bardzo spóźniony. Sprawdzałem inny kombinezon, ale generalnie próg niczego mi nie oddał, bo po prostu skok spóźniłem. W kwalifikacjach pokazałem jednak, że mimo wiatru w plecy coś już działa. Technicznie wszystko mam dobrze poukładane, a tym, na czym muszę się koncentrować, jest timing, bo przy małym spóźnieniu już nie ma efektu za progiem. To jest najważniejsze, bo jest już dobra baza, dobra pozycja najazdowa i kierunek, w którym chcę się odbijać. Zostaje mi do pilnowania tylko wspomniany timing - powiedział na antenie "Eurosportu".

- Treningi w Zakopanem, w dobrych warunkach, bez wiatru, który by przeszkadzał, dużo mi dały. Oddałem skoki, które pozwoliły ustabilizować czucie. Wiedziałem już wcześniej, jak to ma wyglądać, ale dopiero po oddaniu kilku skoków nabrałem nawyku i przekonania, że to zaczyna działać - dodał Kubacki.

Najlepiej za to spisał się Piotr Żyła. 137,5 m i siódme miejsce na koniec kwalifikacji. Podium należało do - Anze Laniska, Andreasa Wellingera i Ryoyu Kobayashiego.

Wyniki kwalifikacji do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu:

1. Anze Lanisek - 135,5 m; 170,9 pkt,

2. Andreas Wellinger - 133 m, 167,1 pkt,

3. Ryoyu Kobayashi - 134 m; 166,4 pkt

4. Philipp Raimund - 137,5 m; 164,9 pkt,

5. Stefan Kraft - 132 m, 164 pkt,

6. Timi Zajc - 130 m, 162,1 pkt,

7. Piotr Żyła - 137,5 m; 161,9 pkt,

8. Johann Andre Forfang - 135 m, 161,7 pkt,

9. Halvor Egner Granerud - 132 m, 160,7 pkt,

10. Stephan Leyhe - 128,5 m; 160,2 pkt,

[...]

21. Dawid Kubacki - 133,5 m; 151,7 pkt,

22. Kamil Stoch - 131,5 m; 150,4 pkt,

29. Paweł Wąsek - 129,5 m; 145,1 pkt,

54. Maciej Kot - 113 m, 118,9 pkt.

Puchar Świata w Engelbergu. Terminarz zawodów, godziny:

16.12 (sobota): 16:00 konkurs indywidualny,

17.12 (niedziela): 14:15 kwalifikacje, 16:00 konkurs indywidualny.

Relacje tekstowe z obu konkursów i niedzielnych kwalifikacji będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.