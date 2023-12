Brawo! Żyła dał popis w Engelbergu. Stoch z najlepszym skokiem w sezonie

- Thomas podkreślał, że jadąc na te zawody, zawodnicy muszą podejść do nich bardziej jak do treningu. Że nie może być takiej napinki jak do tej pory: gdy za wszelką cenę chcieli doskoczyć do najlepszej "dziesiątki", a potem do najlepszych - przekazał Adam Małysz w rozmowie z Jakubem Balcerskim ze Sport.pl przed zawodami Pucharu Świata w Engelbergu.

W pierwszym piątkowym treningu polscy skoczkowie zaprezentowali się z niezłej strony. Dawid Kubacki był na ósmej pozycji, Piotr Żyła 14., Paweł Wąsek 26., a Kamil Stoch 32. Najsłabiej wypadł Maciej Kot, który zajął w treningu 46. pozycję. Niestety, w kwalifikacjach 32-latek spisał się jeszcze gorzej.

Puchar Świata w Engelbergu. Czterech polskich skoczków zobaczymy w sobotnim konkursie

To właśnie Kot jako pierwszy z Polaków pojawił się na belce w kwalifikacjach i skoczył zaledwie 113 metrów i z notą 118,9 pkt zajął 54. pozycję na 61 skoczków, czyli nie wystąpi w jutrzejszym konkursie. Drugim z polskich skoczków był Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski popisał się skokiem na odległość 131,5 m (150,4) pkt i zakończył kwalifikację na niezłej, bo 22. pozycji.

Trzecim z Polaków był Paweł Wąsek, który oddał typowy dla siebie skok w tym sezonie. Dzięki odległości 129,5 m i nocie 145,1 pkt spokojnie wywalczył kwalifikację, kończąc piątkowe skakanie na 29. miejscu. Dobry skok oddał także Dawid Kubacki, lądując na 133,5 m, co dało mu 21. miejsce w kwalifikacjach. Najlepiej za to spisał się Piotr Żyła. 137,5 m i siódme miejsce na koniec kwalifikacji.

Za to podium w piątkowych kwalifikacjach należało do - Anze Laniska, Andreasa Wellingera i Ryoyu Kobayashiego.

Wyniki kwalifikacji do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu:

1. Anze Lanisek - 135,5 m; 170,9 pkt,

2. Andreas Wellinger - 133 m, 167,1 pkt,

3. Ryoyu Kobayashi - 134 m; 166,4 pkt

4. Philipp Raimund - 137,5 m; 164,9 pkt,

5. Stefan Kraft - 132 m, 164 pkt,

6. Timi Zajc - 130 m, 162,1 pkt,

7. Piotr Żyła - 137,5 m; 161,9 pkt,

8. Johann Andre Forfang - 135 m, 161,7 pkt,

9. Halvor Egner Granerud - 132 m, 160,7 pkt,

10. Stephan Leyhe - 128,5 m; 160,2 pkt,

[...]

21. Dawid Kubacki - 133,5 m; 151,7 pkt,

22. Kamil Stoch - 131,5 m; 150,4 pkt,

29. Paweł Wąsek - 129,5 m; 145,1 pkt,

54. Maciej Kot - 113 m, 118,9 pkt.

Puchar Świata w Engelbergu. Terminarz zawodów, godziny:

16.12 (sobota): 16:00 konkurs indywidualny,

17.12 (niedziela): 14:15 kwalifikacje, 16:00 konkurs indywidualny.

Relacje tekstowe z obu konkursów i niedzielnych kwalifikacji będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.