Ekspert wskazał przyczyny kryzysu skoczków. Gorzkie słowa

Polscy skoczkowie nie najlepiej rozpoczęli sezon Pucharu Świata. Tylko Piotr Żyła i Dawid Kubacki punktowali w niedzielnym konkursie Pucharu Świata, który odbył się w niemieckim Klingenthal. "Polskie skoki od początku sezonu kręcą się w miejscu - na peryferiach dobrych wyników. Chwilami - a raczej tylko chwilkami - bywa dobrze, a potem i tak wracają błędy w technice, które Thurnbichler nazywa "podstawami". Skoczkowie powtarzają, że widzą postęp i że wcale nie są tak daleko od czołówki. Ale to tylko słowa, teoria. Fakty są inne: w zespole nie widać wspólnej drogi do przezwyciężenia problemów" - pisał Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

Wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego wskazuje problemy u skoczków. "Katastrofa"

Rafał Kot, wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego, rozmawiał z "PAP" na temat obecnej sytuacji skoczków. Były fizjoterapeuta kadry A wskazał, że obecny problem częściowo leży w reformie niektórych przepisów.

- Wydaje się też, że częściowo mogą to być zmiany w przepisach dotyczące np. butów i wiązań (m.in. obniżenie wysokości podpiętki czy grubości wkładki - przyp. PAP). Jedni, jak Austriacy czy Niemcy, szybko zaadaptowali do tej innej techniki skoku, Słoweńcy też właśnie ją załapali, a my musimy jeszcze nad tym popracować - stwierdził.

Na początku listopada polscy skoczkowie wybrali się na słoneczny Cypr, gdzie szlifowali swoją formę do nowego sezonu. Na tym obozie zabrakło tylko Dawida Kubackiego z powodu życia rodzinnego. Zdaniem Kota obóz w ciepłym kraju był nietrafiony.

- To miała być frajda i odprężenie. No i pewnie tak było, ale powrót z tropiku do kilkunastostopniowych mrozów podczas treningów w Norwegii skończył się katastrofą. Przechorowali to dosłownie wszyscy, a efektem było osłabienie i utrata wypracowanej formy - powiedział.

Następnie wskazał obecnie największy mankament skoczków. - Nasi trenerzy mówią, a to są wysokiej klasy specjaliści, więc na pewno mają rację, że główny problem to pozycja najazdowa. To przecież podstawa skoku, bez której nie ma dobrego wybicia czy nadania kierunku, a w końcowym efekcie metrów - zakończył.

Teraz przed Polakami kolejny weekend Pucharu Świata. W dniach 15-17 grudnia skoczkowie zmierzą się na skoczni w Engelbergu. Do kadry powróci m.in. Kamil Stoch, który opuścił ostatnie konkursy w Klingenthal. Do Szwajcarii pojadą też Kubacki, Żyła, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.