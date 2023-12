O której godzinie dzisiaj skoki narciarskie? PŚ w Engelbergu [TRANSMISJA, TERMINARZ]

Polscy kibice nie mieli specjalnych powodów do radości po pierwszych trzech weekendach z Pucharem Świata w sezonie 2023/2024. W pierwszej trzydziestce klasyfikacji generalnej są tylko dwaj polscy skoczkowie - Piotr Żyła na 20. miejscu i Dawid Kubacki na 24. pozycji, co jest na pewno dużym rozczarowaniem.

O której godzinie skoki narciarskie w Engelbergu? Dzisiaj kwalifikacje. Wraca Stoch

Kolejne szanse na lepsze wyniki przyniosą zawody Pucharu Świata w Engelbergu. Po tygodniowej przerwie do kadry wraca Kamil Stoch, który wraz ze wspomnianymi Żyłą i Kubackim oraz Pawłem Wąskiem i Maciejem Kotem będą rywalizować na szwajcarskiej skoczni, gdzie odbędą się dwa konkursy indywidualne na skoczni HS 140 (K-125). Będą to też ostatnie zawody przed Turniejem Czterech Skoczni.

- Thomas podkreślał, że jadąc na te zawody, zawodnicy muszą podejść do nich bardziej jak do treningu. Że nie może być takiej napinki jak do tej pory: gdy za wszelką cenę chcieli doskoczyć do najlepszej "dziesiątki", a potem do najlepszych - przekazał Adam Małysz w rozmowie z Jakubem Balcerskim ze Sport.pl.

Puchar Świata w Engelbergu. Terminarz zawodów, godziny:

15.12 (piątek): 13:00 kwalifikacje

16.12 (sobota): 16:00 konkurs indywidualny

17.12 (niedziela): 14:15 kwalifikacje, 16:00 konkurs indywidualny.

PŚ 2023/2024. Engelberg. O której dzisiaj skoki? Transmisja TV za darmo, godzina, wyniki

Piątkowe kwalifikacje na skoczni w Engelbergu odbędą się o godzinie 13:00. Transmisje z nich oraz konkursów Pucharu Świata będzie można oglądać na antenach TVN-u oraz Eurosportu, a także w aplikacji Player.pl. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tych zawodów w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.