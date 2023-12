Legenda w szoku po starcie Polaków w PŚ. "Zauważyłem to w ich skokach"

Na razie Polska notuje słabe wyniki w tym sezonie Pucharu Świata. Najlepsze rezultaty pojawiły się w sobotnim konkursie w Klingenthal, gdzie Piotr Żyła zajął jedenaste, a Dawid Kubacki piętnaste miejsce. "Czegoś takiego nie było od ostatniej zimy z Łukaszem Kruczkiem w roli trenera. Czyli aż od ośmiu lat" - pisze Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl. Słabą formą Polaków zdziwieni są nie tylko rodzimi eksperci, ale też uznane postaci ze świata skoków z zagranicy.

Legenda nie ma wątpliwości ws. Polaków. "To jest olbrzymie zaskoczenie"

Legendarny Andreas Goldberger rozmawiał z Interią po weekendzie Pucharu Świata w Klingenthal. Były austriacki skoczek jest zaskoczony formą Polaków na starcie sezonu. - To bardzo dziwne. Dla mnie to jest olbrzymie zaskoczenie. Jeszcze latem wszystko wyglądało całkiem dobrze, ale nagle w Ruce coś się stało. W Lillehammer i w Klingenthal było już nieco lepiej, ale wciąż wygląda to zaskakująco niedobrze. Nie wolno się jednak niecierpliwić. Piątkowe skoki w Klingenthal pokazały, że Polacy nie zapomnieli, jak się skacze - powiedział.

Zdaniem trzykrotnego zdobywcy Kryształowej Kuli na problemy Polaków składają się nie tylko kłopoty z techniką, ale też zmiany sprzętowe. - Zmieniona została wkładka do butów, kliny pod butami, ale też - po nowych pomiarach - kombinezony. To wszystko jest trudne, bo wpływa na prowadzenie nart. Tyle że zauważyłem też u polskich skoczków, kiedy oglądałem w telewizji zawody w Ruce, że oni po prostu skakali źle technicznie. Mieli zły balans w pozycji najazdowej, a to powodowało, że nie wybijali się z pełną siłą. To jednak wróci - dodaje Goldberger.

Teraz Polacy potrzebują dobrych wyników w Pucharze Kontynentalnym i to najlepiej ze strony młodych zawodników - wyjaśnia Austriak. Goldberger ma też nadzieję na to, że Thomasowi Thurnbichlerowi uda się wyprowadzić biało-czerwonych z kryzysu. - Przede wszystkim liczę na to, że dzięki niemu pojawią się w niej młodzi zawodnicy. W Austrii wiele pracował z młodymi skoczkami i zna się na tym. Oczywiście to nie nastąpi z dnia na dzień. Na ten rozwój potrzeba trochę czasu, ale to przyjdzie - podsumował.

Szansa na poprawę rezultatów u Polaków może pojawić się w weekend 16-17 grudnia, gdy rywalizacja w Pucharze Świata przeniesie się do Engelbergu. Tam odbędą się dwa konkursy indywidualne. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z zawodów z udziałem biało-czerwonych w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.