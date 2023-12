Burza wokół Graneruda. "Jak policzek w twarz"

Początek tego sezonu Pucharu Świata zdecydowanie nie jest dobry dla Halvora Egnera Graneruda. Zdobywca Kryształowej Kuli w poprzednim sezonie ma teraz problemy, by regularnie kończyć konkursy w czołowej dziesiątce, przez co odjeżdża mu reszta rywali. Do tej pory zajmował 16. i 10. miejsce w Ruce, 15. i 17. miejsce w Lillehammer oraz 16. i 13. pozycję w Klingenthal. W klasyfikacji generalnej PŚ Granerud zajmuje 16. miejsce ze 106 punktami, ale na tym etapie sezonu traci już 403 do prowadzącego Stefana Krafta.

Norwegowie zirytowani formą Graneruda. "To jest jak policzek w twarz"

Norweski dziennik "Dagbladet" zauważa, że tamtejsza kadra zanotowała najgorszy start sezonu Pucharu Świata od 2001 roku. Szczególnie Norwegów martwi postawa Graneruda. - W głębi duszy to musi być brutalne, że w zeszłym sezonie byłeś najlepszym skoczkiem w stawce, a teraz nie jesteś nawet w pobliżu. To zawsze jest jak policzek w twarz. Są też tacy, którzy dobrze sobie z tym radzą i biorą się w garść - uważa Johan Remen Evensen, były skoczek i ekspert telewizji NRK.

"Myślę, że Halvor wróci w starym, dobrym stylu. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu, powiedzieć 'jestem', konstruktywnie pracować i wrócić. Nie wiem, czy Granerud wróci do gry już w ten weekend, ale zgaduję, że celuje z uzyskaniem formy na Turniej Czterech Skoczni - uważa Evensen. Z jego dalszych wypowiedzi w wywiadzie wynika, że za słabszą formą Norwegów może stać choćby nieprzystosowanie do zmian w pomiarach. Bowiem w Klingenthal powtórzono pomiary skanerem 3D. - Trochę w ostatnich latach czuliśmy się rozpieszczeni - wyjaśnił Evensen.

A jak słabsze wyniki Graneruda tłumaczył Alexander Stoeckl? - Myślę, że na razie powstrzymuje go kwestia rozbiegu i znalezienia tam dobrej równowagi. To sprawia, że trudno jest mu uzyskać siłę nośną potrzebną do zajęcia pozycji do lotu. Teraz jednak wygląda to lepiej i zaczyna się rozluźniać. Odkąd zaczęliśmy skakać na śniegu, pojawiają się różne wyzwania. Ale tak jak już mówiłem, skupiamy się tu głównie na pozycjonowaniu na rozbiegu. Czy Halvor nadrobi stratę i znów wygra cały sezon? Jest za wcześnie, by o tym mówić, wiele może się wydarzyć - mówił trener Norwegów, cytowany przez "Dagbladet".

Najbliższa szansa na poprawę rezultatów dla Graneruda, ale także całej kadry Norwegów pojawi się w weekend 15-17 grudnia, gdzie skoczkowie będą rywalizować w Engelbergu. W piątek o godz. 13:00 odbędą się kwalifikacje do sobotniego konkursu, natomiast kwalifikacje do niedzielnych zawodów zaplanowano na ten sam dzień, ale na godz. 14:15. Konkursy indywidualne odbędą się w sobotę 16 i niedzielę 17 grudnia o godz. 16:00.

