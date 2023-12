Świetne wieści ws. Kamila Stocha. Prezes związku potwierdza

W pierwszych czterech konkursach Pucharu Świata w sezonie 2023/24 Kamil Stoch zaledwie raz zdobył punkty. Jego najlepszym wynikiem było 28. miejsce w Lillehammer, a chociażby w Ruce 36-latek nie przebrnął kwalifikacji. Tak fatalna forma trzykrotnego mistrza olimpijskiego zdecydowała, że sztab szkoleniowy wysłał go na treningi indywidualne. Rafał Kot przekazał pierwsze wieści o austriackim obozie Stocha.

Są wieści ws. Kamila Stocha. "Nie wyglądało to najlepiej"

Stoch udał się do austriackiego Eisenerz wraz z trenerami Zbigniewem Klimowskim i Grzegorzem Miętusem. Tam miał pracować nad wyeliminowaniem poważnych błędów, które nie pozwalały mu osiągnąć dobrych wyników. Jak szło 36-latkowi podczas treningów w Austrii?

- Na początku nie wyglądało to najlepiej. Jednak kolejne sesje treningowe już napawają optymizmem - przyznał Rafał Kot w rozmowie z WP SportoweFakty. - Jest tylko jedno "ale": on tam skakał z dużo gorszymi zawodnikami i nie do końca miał się do kogo porównać. Nie wiemy, na ile są to już dobre skoki i na co mogłyby wystarczyć w zawodach - dodał.

Prezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego przekonuje, że weryfikacja postępów Stocha nastąpi dopiero po spotkaniu się na skoczni z lepszymi partnerami. Wtedy będzie można ocenić formę trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

- Podczas wspólnych treningów w Zakopanem będzie można zobaczyć, na ile wcześniejsze błędy zostały wyeliminowane - podsumował Kot. Na szczęście wspólne treningi kadra rozpocznie już w poniedziałek 11 grudnia w Zakopanem i w tej grupie nie zabraknie Kamila Stocha.

Jeśli okaże się, że 36-latek wraca do formy, to być może trener Thomas Thurnbichler zdecyduje o przyłączeniu go do zespołu na nadchodzące zawody. Te zaplanowano na 16 i 17 grudnia w szwajcarskim Engelbergu.