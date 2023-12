Po konkursach w Klingenthal tylko jeden polski skoczek może być zadowolony

W pierwszym konkursie w Ruce nie. W drugim też nie. Tak samo w Lillehammer - pierwsze zawody skończyły się bez Polaka w top 10 i drugie również. A teraz w Klingenthal po 11. miejscu Piotra Żyły i 15. miejscu Dawida Kubackiego w sobotę, w niedzielę na ziemię zostali sprowadzeni wszyscy ci, którzy uwierzyli, że w skokach naszej kadry idzie lepsze.

REKLAMA

Zobacz wideo Apoloniusz Tajner skomentował fatalny początek sezonu polskich skoczków. "Prezentują się dużo poniżej swoich możliwości"

Piękne przeskoki z poziomu dobrego na bardzo dobry i później z bardzo dobrego na świetny pokazuje Karl Geiger. W Ruce był 11. i dziewiąty, w Lillehammer - dwa razy czwarty. A teraz utytułowany Niemiec wygrał u siebie oba konkursy.

A Polacy - niestety - stoją w miejscu. I to ich miejsce jest bardzo daleko za najlepszymi. Nawet jeśli zbliżą się o kroczek jednego dnia, to następnego robią krok do tyłu - w niedzielę Żyła był dopiero 22., a Kubacki 28.

Kubacki mówi wprost, że nie zgodził się z trenerem. "Ja się uparłem"

Dlaczego tak jest? Dlaczego to tak źle wygląda? Uczciwość każe powiedzieć, że nie wiadomo. Bo chyba tego naprawdę nie wie nikt.

Kamil Stoch po bardzo słabych startach w Ruce i w Lillehammer do Klingenthal nie pojechał. Trenował w Eisenerz, teraz chwilę odpoczywa, a w przyszłym tygodniu znów będzie trenował - w Zakopanem. Nie wiadomo czy pojedzie na przyszłotygodniowy Puchar Świata do Engelbergu. Podobno treningi już coś dały. W przypadku Stocha mamy więc jakąś nadzieję, a co z resztą?

Maciej Kot i Andrzej Stękała, którzy zastąpili w Pucharze Świata Stocha i Aleksandra Zniszczoła, potrafili wypaść dobrze w treningu, ale nie w zawodach. Punktów nie zdobywał też Paweł Wąsek. Żyła w ten weekend bardziej mówił od rzeczy, niż skakał do rzeczy. A Kubacki? - Oba skoki były płynniejsze niż wczoraj w konkursie, ale nie ma efektu - mówił w niedzielę w Eurosporcie, chyba nie do końca rozumiejąc, co się dzieje. - Mogę być zły, mogę być wkurzony, innych słów nie użyję, bo jesteśmy na antenie, ale nie zrezygnuję - dodawał. I po chwili zdradził, że Thomas Thurnbichler chciał, żeby on też, jak Stoch, wycofał się z Pucharu Świata. - Trener myślał, żebym tutaj nie przyjeżdżał, ale ja się uparłem, żeby przyjechać. Po to się trenuje całe lato, żeby teraz startować w zawodach, a nie żeby sobie jeździć na treningi - tłumaczył Kubacki.

Rok temu norma, dziś rzecz nieosiągalna

Oczywiście to jest doświadczony i bardzo utytułowany sportowiec. Pewnie wie co robi. Ale niepokojące jest, że w piątek Kubacki był dziewiąty i dziesiąty w seriach treningowych oraz piąty w kwalifikacjach, a gdy przyszły starty, to w sobotę było wyraźnie gorzej (15. miejsce) i w niedzielę - już po prostu źle (28. miejsce).

Thurnbichler oceniając wszystko i wszystkich, zauważa, że w konkursach nie tylko Kubackiego, ale i jego kolegów, coś usztywnia. To pewnie ciążący im słaby początek. I związana z nim presja, że trzeba się poprawić. A z tym pewnie wiąże się niecierpliwość.

Oglądając kolejne nieudane zawody, wszyscy czujemy rozczarowanie. Za nami sześć konkursów Pucharu Świata i w żadnym żaden Polak nie był w top 10, a poprzedniej zimy z 31 konkursów indywidualnych tylko cztery skończyły się bez chociaż jednego naszego skoczka w pierwszej dziesiątce. Coś, co było normą (57 polskich miejsc w top 10 w 31 konkursach) dla nas jeszcze rok temu, teraz jest nieosiągalne.

Dobrze, że Żyła tym razem nic nie dodał

Najgorsze, że do Żyły i Kubackiego trudno tak naprawdę mieć jakieś większe pretensje o słabsze wyniki - oni i tak są powodami do włączania telewizorów w polskich domach. Gorzej, że nie mamy praktycznie nikogo poza nimi. Żyła i Kubacki, Stoch być może też, jeszcze pewnie odnajdą swoje dobre skoki. Nawet jeśli nie na stałe, to chociaż raz na jakiś czas. Pewnie dzięki nim jeszcze się (chociaż trochę) pocieszymy. Ale generalnie trudno po trzech weekendach tej zimy patrzeć z optymizmem na całe cztery miesiące sezonu, skoro poza weteranami (i to na razie pogubionymi) nie ma nic.

My dziś wyglądamy tak źle, jak ostatnio wyglądaliśmy zimą 2015/2016. W ostatnim sezonie pod wodzą trenera Łukasza Kruczka nasza kadra w 29 w sumie konkursach indywidualnych wyskakała tylko siedem miejsc w top 10. I ani jednego miejsca na podium. To w tamtym sezonie mieliśmy ostatnio taką serię zawodów bez Polaka w top 10, jak teraz. A nawet jeszcze odrobinę dłuższą - od pierwszego konkursu w Engelbergu przez siedem kolejnych startów do Willingen nie było nas wtedy w top 10.

Przykro wspominać tamtą marną zimę. Przykro myśleć, że ta jest i już do końca może być do tamtej podobna. I przykro słuchać reakcji z naszego zespołu.

Przybici niemocą Wąsek i Stękała, zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon Kot, zdenerwowany Kubacki, a do tego Żyła, który nie chciał rozmawiać z dziennikarzami - to obrazki po niedzielnych skokach. Na plus było chyba tylko to, że Żyła tym razem nie dodawał nic do tego, co pokazał na skoczni. Bo po tych jego sobotnich występach przed kamerami (filmiki niżej) chyba nikt nie potrzebował kolejnych odcinków.

Top 10 nieosiągalne, a w top 20 tylko jeden

Po żadnym z sześciu konkursów sezonu nie mieliśmy powodów do radości, bo Polaków oglądaliśmy co najwyżej w drugiej dziesiątce. Natomiast jeszcze gorzej wyglądają dla nas klasyfikacja generalna Pucharu Świata i Pucharu Narodów.

Indywidualnie najlepszy z naszych skoczków jest 20. Żyła (56 punktów - o 453 pkt mniej niż liderujący Stefan Kraft). Natomiast drużynowo z liczbą zaledwie 113 punktów uciułanych wspólnie przez Żyłę, Kubackiego, Wąska i Stocha jesteśmy na dopiero siódmym miejscu - za Niemcami (1350 punktów), Austrią (1250), Słowenią (565), Norwegią (381), Japonią (277) i Szwajcarią (224).