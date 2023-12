Dramat Polaka w Klingenthal. W kwalifikacjach już miał awans. Oto wyniki

Trwają zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal. Sobotni konkurs indywidualny wygrał Karl Geiger, a powody do zadowolenia mieli również Piotr Żyła i Dawid Kubacki, którzy zajęli najwyższe miejsca w sezonie (odpowiednio 11. i 15.). Obaj Polacy niezłą formę chcieli potwierdzić w niedzielnych kwalifikacjach. Wzięli w nich udział również Andrzej Stękała, Maciej Kot oraz Paweł Wąsek.

Kwalifikacje do drugiego konkursu PŚ w Klingenthal. Maciej Kot zdyskwalifikowany, reszta Polaków z awansem

Jako pierwszy z Polaków skakał Stękała, który wylądował na 125. metrze i zapewnił sobie kwalifikację do konkursu. Ostatecznie został sklasyfikowany na 34. pozycji. Kolejny był Kot, lecz on skoczył na zaledwie 114,5 m. Nie pomogły mu warunki, gdyż poprzedni zawodnicy mieli wiatr pod narty. W dodatku później okazało się, że miał nieregulaminowy kombinezon i został zdyskwalifikowany. Ma czego żałować, uzyskany przez niego wynik dałby mu awans do konkursu.

Później warunki atmosferyczne jeszcze bardziej dały o sobie znać. Po tym, jak skoki oddało 21 zawodników, kwalifikacje na pewien czas zostały przerwane. W związku z tym zdecydowano się na podniesienie belki. Niedługo później zasiadł na niej Wąsek, który uzyskał 118,5 m - to ostatecznie dało mu 33. miejsce.

Jakiś czas później skoki oddali dobrze dysponowani w sobotę Kubacki i Żyła. Obaj nie zawiedli, pierwszy wylądował na 125. metrze i w tamtej chwili miał trzeci wynik punktowy. Jeszcze lepiej spisał się drugi z wymienionych, który skoczył na 127,5 m i przez chwilę był nawet na drugiej pozycji.

W dalszej części kwalifikacje znów musiały być na krótko przerywane przez wiatr. W tych niezbyt korzystnych warunkach najlepiej spisał się Ryoyu Kobayashi który skoczył na 131,5 m. Tuż za nim byli Manuel Fettner (131,5 m) oraz Domen Prevc (134 m).

Wyniki kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Klingenthal

1. Ryoyu Kobayashi - 127,3 pkt

2. Manuel Fettner - 124,6 pkt

3. Domen Prevc - 124,4 pkt

4. Andreas Wellinger - 122,2 pkt

5. Anze Lanisek - 121,3 pkt

6. Johann Andre Forfang - 119,8 pkt

6. Peter Prevc - 119,8 pkt

8. Stefan Kraft - 118,6 pkt

9. Pius Paschke - 118,5 pky

10. Michael Hayboeck - 115,4 pkt

11. Piotr Żyła - 114,5 pkt

...

14. Dawid Kubacki - 111,1 pkt

33. Paweł Wąsek - 97,1 pkt

34. Andrzej Stękała - 96,4 pkt



Maciej Kot - zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon

Niedzielny konkurs indywidualny w Klingenthal rozpocznie się o godzinie 16:00. Relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.