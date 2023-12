Dawid Kubacki wyłożył karty na stół. Brutalnie szczerze o tym, co się dzieje [WIDEO]

Po nieudanej inauguracji Pucharu Świata w Ruce, a także słabych konkursach w Lillehammer trener Thomas Thurnbichler zdecydował się dokonać zmian w składzie na Klingenthal. W Niemczech rywalizują Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Maciej Kot oraz Andrzej Stękała. Dwaj ostatni zastąpili Kamila Stocha i Aleksandra Zniszczoła.

Dawid Kubacki szczery do bólu. "Nie jest naszą ambicją"

Choć 15. miejsce było najlepszym wynikiem Dawida Kubackiego tej zimy, to zawodnik był umiarkowanie zadowolony po sobotniej rywalizacji. - Jesteśmy po pierwszym konkursie w Klingenthal. Myślę, że uczucia po tym konkursie będą trochę mieszane. Zarówno ja, jak i Piotrek oddaliśmy troszkę lepsze skoki niż w ostatnim czasie. Udało nam się swój poziom troszeczkę dźwignąć, zakręcić się gdzieś w połowie stawki. Co nie jest oczywiście naszym celem ani ambicją, bo ambicje są dużo większe - ocenił w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego.

- Powolutku z dnia na dzień pracujemy nad tym, żeby te nasze skoki wróciły na dobre i dalekie tory. Myślę, że to, co w piątkowych sesjach treningowych pokazywaliśmy, to to na co nas w tej chwili stać. W sobotę był troszeczkę trudniejszy dzień, ale w niedzielę powalczymy i moim zdaniem będzie jeszcze lepiej - dodał najlepszy polski zawodnik minionej zimy.

Kubacki w sobotę w konkursie oddał skoki na odległości 131,5 oraz 130 metrów. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 33-latek plasuje się na 24. miejscu.

O której skoki narciarskie dzisiaj? PŚ w Klingenthal

W niedzielę 10 grudnia Kubacki i spółka będą mieli kolejną okazję, aby zapunktować w tym sezonie. O 14:30 na Vogtland Arenie rozpoczną się kwalifikacje, a o 16:00 konkurs. Relacja i wyniki na żywo będą dostępne na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.