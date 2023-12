O której dzisiaj skoki narciarskie? Kiedy transmisja PŚ w Klingenthal? [TERMINARZ, GODZINA]

Polscy skoczkowie powoli odzyskują formę. Zarówno w piątkowych kwalifikacjach, jak i sobotnim konkursie z lepszej strony zaprezentowali się lidery naszej kadry Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Ten pierwszy ukończył zmagania indywidualne w sobotę na 11. pozycji. To najlepszy wynik Polaka w tym sezonie. Zwyciężył Karl Geiger, który dość nieoczekiwanie wyprzedził Stefana Krafta oraz Ryoyu Kobayashiego.

Oprócz Żyły i Kubackiego Thomas Thurnbichler zabrał do Klingenthal Pawła Wąska oraz Macieja Kota i Andrzeja Stękałę, którzy zastąpili Kamila Stocha i Aleksandra Zniszczoła. I choć ci trzej zawodnicy w sobotę nie zapunktowali, to również mają przebłyski dobrych skoków. W niedzielę będą mieli okazję do poprawy wyników.

Mimo w miarę udanego konkursu Biało-Czerwoni wciąż są daleko w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najwyżej sklasyfikowany jest Żyła, który awansował z 25. na 20. miejsce. Nieznaczną stratę do niego ma Kubacki, on utrzymał 24. pozycję. Na dalszych miejscach są jeszcze Wąsek oraz Stoch, którzy tym razem nie zdobyli punktów i zaliczyli spadek. Lideruje wciąż Stefan Kraft.

W niedzielę skakanie na Vogtland Arenie rozpocznie się o godzinie 14:00. Wówczas rozegrane zostaną kwalifikacje do konkursu, który rozpocznie się dwie godziny później. Transmisję zmagań będzie można oglądać na antenach TVN-u i Eurosportu. Online zawody transmitowane będą w serwisie Player.pl po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Po wyniki na bieżąco zapraszamy do relacji tekstowej w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.