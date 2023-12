Polacy coraz bliżej czołówki. Tak wyglądałaby klasyfikacja drużynowa

Początek sezonu w wykonaniu polskich skoczków był wręcz fatalny. W Ruce i Lillehammer najlepszym wynikiem biało-czerwonych były miejsca w trzeciej dziesiątce. W związku z tym Thomas Thurnbichler postanowił dokonać zmian przed konkursami w Klingenthal - miejsca Aleksandra Zniszczoła oraz Kamila Stocha zajęli Maciej Kot i Andrzej Stękała. Stoch udał się na dwudniowy obóz do Eisenerz, gdzie trenuje z klubowym trenerem, Krzysztofem Miętusem, ale też ze Zbigniewem Klimowskim, czyli szkoleniowcem, który odkrył jego talent do skakania.

Polacy wreszcie "dojeżdżają"? Nieoficjalna klasyfikacja drużynowa po kwalifikacjach

Dotychczasowe wyniki Polaków w treningach i kwalifikacjach na skoczni w Klingenthal mogą napawać optymizmem. Dawid Kubacki zakończył treningi na dziewiątym i dziesiątym miejscu, a Maciej Kot w drugiej sesji był siódmy. W kwalifikacjach Kubacki uplasował się na piątej pozycji, a Piotr Żyła znalazł się na 14. miejscu. Ostatecznie wszyscy polscy skoczkowie wywalczyli udział w sobotnim konkursie, a kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wyprzedził Stefana Krafta oraz Johanna Andre Forfanga.

Adam Bucholz z portalu skijumping.pl przygotował nieoficjalną klasyfikację drużynową, z której wynika, że Polacy stopniowo zaczynają "dojeżdżać" do reszty stawki. Biało-czerwoni zgromadzili w kwalifikacjach 425,4 pkt, co daje im szóste miejsce. Przed nimi znajduje się Austria (477,1), Niemcy (452,0), Norwegia (446,5), Słowenia (446,3) i Japonia (427,3). Polacy w tej klasyfikacji tracą do prowadzących Austriaków 51,7 pkt. Dla porównania, Polacy we wspomnianych nieoficjalnych klasyfikacjach z treningów zajmowali odpowiednio piąte (263,8 pkt) i czwarte miejsce (269,4 pkt).

Nieoficjalna klasyfikacja drużynowa po kwalifikacjach:

1. Austria - 477,1 pkt,

2. Niemcy - 452,0 pkt (-25,1),

3. Norwegia - 446,5 pkt (-30,6),

4. Słowenia - 446,3 pkt (-30,8),

5. Japonia - 427,3 pkt (-49,8),

6. Polska - 425,4 pkt (-51,7),

7. Finlandia - 375,2 pkt (-101,9),

8. Szwajcaria - 368,3 pkt (-108,8),

9. Włochy - 344,3 pkt (-132,8).

Początek sobotniego konkursu indywidualnego w Klingenthal zaplanowano na godz. 16:00. 75 minut wcześniej odbędzie seria próbna tuż przed zawodami. W niedzielę kwalifikacje rozpoczną się o godz. 14:00, a dwie godziny później ma odbyć się pierwsza seria konkursowa. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z obu konkursów Pucharu Świata w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Obecnie liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest Austriak Stefan Kraft, który do tej pory wygrał wszystkie konkursy w sezonie, w Ruce i Lillehammer. Najlepszy wynik wśród Polaków ma Kubacki, który z 27 punktami znajduje się na 24. miejscu.