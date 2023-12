Wszystko jasne. Tak będzie wyglądał plan Stocha na najbliższe dni

Kamil Stoch będzie wielkim nieobecnym nadchodzących zawodów w niemieckim Klingenthal. Trzykrotny mistrz olimpijski obecny sezon rozpoczął wyjątkowo słabo. W czterech konkursach w Ruce i Lillehammer zdobył zaledwie trzy punkty. Raz w ogóle nie udało mu się zakwalifikować do pięćdziesiątki. W tej sytuacji trener Thomas Thurnbichler zdecydował się na zmiany w składzie.

Thurnbichler zdradził, co dalej ze Stochem. "Będzie trenował ze mną"

W kadrze na Klingenthal zabrakło Stocha i Zniszczoła, a ich miejsca zajęli Maciej Kot i Andrzej Stękała. W przeciwieństwie do Stocha Zniszczoł został zgłoszony do Pucharu Kontynentalnego. Skoczek z Zębu pojechał za to do austriackiego Eisenerz na dwudniowy obóz. Wraz z nim udali się tam także trenerzy Krzysztof Miętus i Zbigniew Klimowski, a także skoczek Jarosław Krzak. W weekend Stoch ma odpoczywać.

Teraz pojawia się pytanie, co dalej z najbliższą przyszłością Kamila Stocha. Czy wróci do składu na Puchar Świata do Engelbergu? Zawody rozgrywane w dniach 15-17 grudnia będą ostatnim sprawdzianem przed prestiżowym Turniejem Czterech Skoczni. Nowe ustalenia w tej sprawie przekazał dziennikarz Kacper Merk, który zacytował słowa usłyszane od Thomasa Thurnbichlera. - Kamil Stoch miał już trzy sesje treningowe w Eisenerz, w przyszłym tygodniu będzie trenował ze mną w Zakopanem i zdecydujemy, co dalej - powiedział szkoleniowiec. Merk zaznaczył we wpisie na platformie X, że więcej szczegółów ujawni w studiu Eurosportu przed piątkowymi kwalifikacjami w Klingenthal.

Te mają się rozpocząć o godz. 15:40. Na starcie zobaczymy pięciu Biało-Czerwonych. Oprócz wspomnianych Kota i Stękały będą to Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Konkursy indywidualne zaplanowane są na sobotę i niedzielę. Oba mają ruszyć o godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo na naszej stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.