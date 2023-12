To już pewne! Wielki powrót do polskiej kadry. Thurnbichler zdecydował

Niekoniecznie muszą to być jednak jedyne zmiany, jakich dokona Thurnbichler. Austriak przekazał, że "na razie może powiedzieć tylko o nich". Nie wykluczył zatem kolejnych ruchów. Te - w tym to, gdzie i jak będą trenować Polacy - zostanie skonsultowane później z resztą szkoleniowców i ogłoszone pewnie dopiero w kolejnych dniach.

Kot wraca do Pucharu Świata. Czekał 293 dni

Dla Macieja Kota to będzie powrót do Pucharu Świata po 293 dniach. Skoczek, który ostatnie dni spędził, trenując z trenerami bazowymi Wojciechem Toporem i Krzysztofem Biegunem w Ramsau, ostatni raz wystąpił w cyklu najwyższej rangi w skokach 18 lutego w Rasnovie. W Rumunii w konkursie indywidualnym zajął 27. miejsce, ale w rywalizacji brakowało wielu czołowych zawodników. Wcześniej skakał podczas inauguracji zeszłego sezonu w Wiśle, ale tam raz nie przebrnął kwalifikacji, a później był ostatni. W ostatnich trzech sezonach PŚ zdobył zaledwie 21 punktów.

Thurnbichler powołanie Kota opiera jednak na pewno na wynikach, które skoczek prezentował tego lata i jesienią, gdy podczas mistrzostw Polski był bardzo blisko zawodników, którzy teraz skakali w Pucharze Świata: Kamila Stocha, Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła. Zdaniem trenerów kilka tygodni temu na zgrupowaniu w Zakopanem miał skakać lepiej od regularnie punktującego w PŚ Bułgara Władimira Zografskiego. Tu trudno jednak ocenić, w jakiej dyspozycji był wówczas Zografski i lepiej wskazać, że to na ten moment na pewno najlepszy z Polaków skaczących poza kadrą A. Jego nominacja wydaje się zatem naturalna.

Zniszczoł znów w Pucharze Kontynentalnym. Tak jak rok temu

Aleksander Zniszczoł wróci za to do Pucharu Kontynentalnego. To obecnie jedyny z piątki Polaków, który pozostaje bez punktów PŚ po czterech konkursach. W treningach miał lepsze skoki od tych prezentowanych podczas zawodów w Ruce i Lillehammer, ale nie potrafił ich przenieść na konkursy i rywalizację z najlepszymi.

Ostatni raz w Pucharze Kontynentalnym Zniszczoł skakał w zeszłym sezonie. Po serii słabych występów w pierwszym periodzie Pucharu Świata sztab nie wysłał go na Turniej Czterech Skoczni, a do Engelbergu i Planicy na zawody "drugiej ligi". I na zapleczu PŚ Zniszczoł poradził sobie nieźle - w trzech z czterech konkursów był w najlepszej dziesiątce, a po powrocie do zawodów najwyższej rangi zaliczył najlepszy okres w karierze: zajął najwyższe w sezonie trzynaste miejsce w Lake Placid i regularnie punktował.

Możliwe kolejne ruchy Thurnbichlera. Co ze Stochem?

Nadal otwarte pozostaje, czy jeszcze ktoś do niego dołączy. W podobnej dyspozycji wydaje się być Kamil Stoch, którego dyspozycja faluje równo mocno co ta Zniszczoła. Punkty - po 28. miejscu w sobotę w Lillehammer - zdobył dość szczęśliwie, mając świetne warunki w pierwszej serii, co sam podkreślał, bo potem oddał najgorszy skok rundy finałowej. Stoch już wcześniej mówił wielokrotnie, że jego starty w Pucharze Kontynentalnym nie interesują, więc najprawdopodobniej wracałby na spokojne treningi w Zakopanem lub jakiś indywidualny wyjazd na takie sesje.

W przypadku Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, czy Piotra Żyły możliwość ich pozostania w Polsce i braku wyjazdu do Klingenthal na trzeci weekend Pucharu Świata jest raczej niewielka. Thurnbichler musiałby zdecydować o wycofaniu całej drużyny z weekendu w Klingenthal i spokojnych treningach w Polsce aż do ewentualnego powrotu na konkursy w Engelbergu tydzień później. Wysłanie Zniszczoła na Puchar Kontynentalny nie sugeruje jednak, żeby taki scenariusz dalej wchodził w grę. Możliwe są już raczej tylko indywidualne ruchy w kontekście konkretnych zawodników.

"Chłopaki muszą pójść z nami tą drogą, muszą być przekonani i pewni tego kierunku"

- Przedyskutujemy, a nawet dyskutowaliśmy już w poprzednich dniach o możliwych scenariuszach dotyczących tego, co dalej. Cały czas czekamy na ostateczne potwierdzenia odnośnie tego, które skocznie będziemy mieli dostępne w kraju. To, żeby znaleźć odpowiednie rozwiązania dla każdego z zawodników. Jasne jest, że musimy się poprawić. Poziom 10-15 najlepszych zawodników jest bardzo wysoki, ale nie nieosiągalny. Musimy po prostu dobrze pracować i chłopaki muszą pójść z nami tą drogą, muszą być przekonani i pewni tego kierunku. Potem możemy sobie z tym poradzić jako zespół - wskazał Thurnbichler w rozmowie dla Polskiego Związku Narciarskiego.

Zawody w Klingenthal zaplanowano na dni 8-10 grudnia, w Niemczech odbędą się dwa konkursy indywidualne na dużej skoczni. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.