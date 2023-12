Małysz bije na alarm. "Bardzo trudna sytuacja"

Początek sezonu 2023/24 w skokach narciarskich nie jest udany dla reprezentantów Polski. W sobotę do finału nie awansował Dawid Kubacki, a przed tygodniem ta sztuka nie udała się Kamilowi Stochowi. Biało-Czerwoni odstają od czołówki i póki co ciężko doszukiwać się pozytywów w ich startach. Dostrzegł to także Adam Małysz, o czym opowiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

