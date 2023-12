Co za wyczyn Stefana Krafta! Tego w skokach jeszcze nigdy nie było

Sobota była w miarę udanym dniem dla reprezentantów Polski, choć wciąż daleko im do formy choćby z zeszłego sezonu. Trzech z nich zdobyło punkty Pucharu Świata, choć wszyscy ukończyli rywalizację w trzeciej dziesiątce. Sztuka awansu do finału nie udała się m.in. Dawidowi Kubackiemu, który przegrał w pierwszej serii z warunkami.

Puchar Świata w Lillehammer: Stefan Kraft absolutnym rekordzistą. Co za wyczyn!

Najlepszym zawodnikiem sobotniej rywalizacji był Stefan Kraft, który od początku sezonu dominuje na skoczniach. 30-latek uzyskał 104 oraz 92,5 metra i z przewagą pięciu punktów wyprzedził Andreasa Wellingera. Podium uzupełnił Daniel Tschofenig. Dla Stefana Krafta było to 101. podium i 33. zwycięstwo w karierze.

Austriak w sobotnim konkursie uzyskał notę 296,7 pkt. To absolutny rekord jeśli chodzi o rywalizację na skoczni normalnej. W przeszłości nikt nie uzyskał tak wysokiej noty na najmniejszych skoczniach w Pucharze Świata. Tym samym Kraft został pod tym względem rekordzistą.

Co ciekawe, niebawem może pobić kolejny rekord i wyprzedzić Janne Ahonena w klasyfikacji wszech czasów jeśli chodzi o miejsca na podium. Legendarny Fin w karierze 108 razy kończył zawody w czołowej trójce. Kraftowi do zrównania się z nim brakuje już tylko siedmiu konkursów na podium. Patrząc na obecną formę skoczka, wydaje się, że może to osiągnąć jeszcze w tym roku.

W niedzielę odbędzie się kolejny konkurs w Lillehammer. Skoczkowie będą rywalizować na obiekcie dużym. Kwalifikacje odbędą się o 15:30, a początek konkursu o 17:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.