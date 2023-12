Kubacki pokazał klasę. Nie szukał łatwych usprawiedliwień

Dawid Kubacki na inauguracji sezonu w fińskiej Ruce był zdecydowanie najlepszym z Polaków. Jako jedyny punktował w dwóch konkursach, gdzie zajął 21. i 23. miejsce. Serii nie podtrzymał w sobotę. Na normalnej skoczni w Lillehammer już w treningach i kwalifikacjach nie prezentował się dobrze. Konkurs tylko to potwierdził. Zajął w nim 33. miejsce i start zakończył już po I serii.

Porażka Dawida Kubackiego w Lillehammer. Wyjaśnił, dlaczego nie wyszło. "Potrzeba czasu"

Brązowy medalista olimpijski i mistrzostw świata skoczył zaledwie 87 m. Trafił jednak na mocny wiatr w plecy i nie poradził sobie podobnie jak kilku innych skoczków skaczących tuż przed nim. W rozmowie dla stacji Eurosport został zapytany, na ile była to wina warunków, a na ile jego samego. - Finalnie myślę, że wyjdzie "fifty-fifty". Nie był to najlepszy skok, ale też warunki były, jakie były. Na pewno można było z tego dalej ulecieć. Zmieniając koncepcję tego, jak będziemy skakać też potrzeba czasu. Myślę, że ten skok z serii próbnej wlał taką iskierkę nadziei, że będzie to szło w dobrą stronę. Ale w serii konkursowej, mimo że założenie było dobre, to było krótko - odpowiedział.

Zdradził również, że wspomniana zmiana koncepcji skakania wynikała z niezadowalających wyników z piątku. - Analizując z trenerami to, co się działo wczoraj, jak to wszystko wyglądało i jak to nie działało, trzeba było jakieś zmiany poczynić, bo inaczej bylibyśmy w tym samym miejscu. W serii próbnej od razu to lepiej wyglądało, było więcej energii, mimo że ten skok dalej był z błędami i trzeba to otwarcie powiedzieć. W pierwszej serii tego błędu było troszeczkę więcej - podsumował.

Pomimo braku awansu do czołowej trzydziestki, Kubacki pozostał najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w Pucharze Świata. Z 18 punktami zajmuje 24. miejsce. Szansa na poprawienie tego dorobku już w niedzielę. O godz. 15:30 rozpoczną się kwalifikacje. I seria konkursowa przewidziana jest na 17:00.