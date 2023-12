"Puszczony na stracenie". Eksperci nie mają wątpliwości. Polak został skrzywdzony

Stefan Kraft pierwszy, Andreas Wellinger drugi, Daniel Tschofenig trzeci. Tak wyglądała czołowa trójka sobotniego konkursu indywidualnego w Lillehammer. Najlepszym z Polaków był Paweł Wąsek, który ukończył rywalizację na 23. miejscu. Poza finałem znaleźli się zaś Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł.

Dawid Kubacki poza finałem. "Nie miał szczęścia do warunków"

Kubacki nie miał jednak zbyt wielu szans w starciu z niekorzystnym wiatrem. Podczas próby Polaka zawiewało mocno w plecy. "Mamy trzeci konkurs sezonu skoków, a Polska nie ma już choćby jednego zawodnika, który za każdym razem wszedłby do "30". Dziś oczywiście Kubacki nie miał szczęścia do warunków" - ocenił Mateusz Leleń z TVP Sport.

"Porównując technicznie skoki Polakow do tych w Kuusamo. To nie ma co porównywać. Zaczynam wierzyć, że dojadą z formą na TCS. No może poza Kubackim" - ocenił Piotr Majchrzak z Viaplay.

Zdaniem Adama Bucholza gdyby nie warunki Kubacki również wystartowałby w serii finałowej. "W polskiej ekipie powiało dziś optymizmem - wizualnie skoki prezentują się już lepiej technicznie niż przed tygodniem w Ruce. Wynikowo też w górę (3 w "30", byłoby pewnie 4, gdyby Dawid nie dostał lufy w plecy)" - przekazał.

"Kubacki, Tande i Aalto puszczeni na stracenie" - dodał Adrian Lozio.

Najlepszy w konkursie Stefan Kraft po raz 101. w karierze stanął już na podium PŚ. "Kiedyś było 101 dalmatyńczyków, teraz mamy 101 podiów Stefana Krafta w zawodach Pucharu Świata" - skomentował Adam Bucholz.

W niedzielę 3 grudnia rywalizacja w Lillehammer przeniesie się na skocznię dużą. Początek konkursu o 17:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.