Sceny w Lillehammer! Niewiarygodne szczęście Polki. I to w debiucie wielkiego trenera

To oczywiście nie jest żaden rewolucyjny wynik, bo w zeszłym sezonie Polki oczywiście także wchodziły do konkursów PŚ - Nicole Konderla ośmiokrotnie, w tym dwa razy zdobywając punkty za 27. miejsce w Lillehammer i 29. w Ljubnie, Paulina Cieślar sześciokrotnie, a Kinga Rajda pięciokrotnie. Obecny skład kadry jest jednak w zupełnie innej sytuacji, więc ten wynik ma też inne znaczenie.

Zobacz wideo Thomas Thurnbichler wybrał skład na zawody w Lillehammer, a Harald Rodlauer wykazał gotowść do inauguracji sezonu skoczkiń

Twardosz wróciła do PŚ po 628 dniach. Rodlauerowi bardzo zależało na awansie choćby jednej zawodniczki

Haraldowi Rodlauerowi bardzo zależało na awansie choćby jednej jego zawodniczki. Liczył na dobre otwarcie, które podbudowałoby jego kadrę. Do Lillehammer zabrał ze sobą dwie debiutantki - 17-letnią Polę Bełtowską i 18-letnią Natalię Słowik, a także 22-letnią Annę Twardosz, która wróciła do Pucharu Świata po ponad półtorarocznej przerwie - ostatni raz startowała w nim 13 marca 2022 roku w Oberhofie, czyli aż 628 dniach.

Twardosz miała problemy zdrowotne i przez poprzedni sezon nie było jej w zawodach najwyższej rangi, choć pojechała na mistrzostwa świata w Planicy. Teraz przygotowywała się z nowym sztabem już w o wiele lepszym, spokojniejszym trybie. To przyniosło efekty: na mistrzostwach Polski była najlepszą z kadrowiczek, choć tam drużyna Rodlauera wypadła słabiutko, wyprzedziły ją nawet dwie Słowaczki startujące w Szczyrku. Trudno jednak oczekiwać, żeby efekty pracy austriackiego trenera już zapewniały Polkom nie wiadomo jakie wyniki. Jej owoce mają przyjść z czasem, a teraz powinien się pojawić zauważalny progres. I powoli go widać.

Na obóz do Słowenii, gdzie Polki trenowały na skoczniach w Planicy i Kranju, pojechały bez Nicole Konderli. Liderki kadry z poprzednich sezonów zabrakło też w składzie na inaugurację PŚ, ma otworzyć sezon w Pucharze Interkontynentalnym. - Musi dużo popracować nad psychiką. To ona ma bardzo duży wpływ na to, jak skacze. W trakcie przygotowań w pewnym momencie miała bardzo stabilną i dobrą formę, potem pojawiły się nieco gorsze rezultaty. Kontuzje? Pracowaliśmy ciężko i nie miała wielu problemów. Teraz musiała zaleczyć niewielki uraz. Ma jednak inny kłopot. Mówię jej: Musisz pójść w jednym kierunku. Bo wiele osób może ci mówić, co masz robić, ale powinnaś mieć jedyny plan i wedle niego pracować. Dopiero później zobaczysz, czy był właściwy, czy nie. Kiedy zmieniasz coś jeszcze, zanim zobaczysz finalny efekt, to nigdy nie poczujesz się pewnie na swojej drodze. Nie dowiesz się, czy ona była dobra. Liczę, że wszystko poukłada i to będzie dla niej dobra zima - mówiła o jej sytuacji w rozmowie ze Sport.pl Theresa Koren, trenerka przygotowania i fizjoterapeutka polskiego zespołu.

Za to te zawodniczki, które pojechały do Słowenii i teraz do Norwegii mówią, że świetnie współpracuje im się z nowym sztabem, a Rodlauer, czy jego asystent, Stefan Hula, potwierdzają, że w zespole panuje naprawdę dobra atmosfera. To widać zresztą choćby w mediach społecznościowych polskiego związku. W kwestii wyników i kwalifikacji w Lillehammer Rodlauer musiał liczyć na Twardosz. I okazała się, że w Norwegii faktycznie to ona miała realny poziom skoków w granicach czwartej dziesiątki PŚ, a do granicy awansu do konkursu czasem zbliżała się Pola Bełtowska.

Awans Twardosz w dramatycznych okolicznościach. Debiut Rodlauera już jest udany

Po skokach w Lillehammer można wywnioskować, że Polkom naprawdę idzie coraz lepiej. Debiutantki oczywiście trochę zderzyły się z tym, jakie emocje i presję narzuca debiut w Pucharze Świata. Natalia Słowik, choć latem był taki moment, że była najlepszą z Polek, tym razem nie przekroczyła 70 metrów, ani w treningach, ani w kwalifikacjach. Jednak to właśnie w walce o wejście do konkursu była najwyżej - po skoku na 67 metrów zajęła 53. miejsce, wyprzedzając pięć zawodniczek. Jak na pierwszy raz to i tak nie tak zły wynik. Podobnie w przypadku Poli Bełtowskiej. Ona najlepszy wynik miała w pierwszym treningu, gdy skoczyła 76 metrów i skończyła go na 42. miejscu. W kolejnej serii było już gorzej, a w kwalifikacjach odpadła z 46. wynikiem po próbie na 71 metrów. Wstydu jednak nie było.

Gdyby wyniki pierwszego treningu zamienić z tymi z kwalifikacji, Harald Rodlauer mógłby uśmiechać się od ucha do ucha. Bo wówczas na świetne warunki trafiła Anna Twardosz, której skok na 83 metry dał bardzo wysokie 23. miejsce. Potem było już gorzej 73 metry i 46. miejsce w drugiej serii treningowej, a potem 75,5 metra w kwalifikacjach. Wydawało się, że ten skok nie da jej awansu do konkursu. W chwili gdy opuszczała zeskok, była w sytuacji, gdy kilka zawodniczek po niej musiałoby zepsuć swoje skoki i spaść za nią - nawet siedem z nich. Było zatem niemal pewne, że pierwszy konkurs nowego sezonu odbędzie się bez Polek.

Warunki na skoczni się jednak zmieniły i zawodniczkami zaczęło kręcić po wyjściu z progu. Wiele z nich kończyło swoje skoki przed granicą 70. metra i przegrywało z Twardosz. W końcu awans do pierwszej serii w sobotę zapewnił jej słaby skok Lary Malsiner, która uzyskała zaledwie 69 metrów i ostatecznie zajęła 45. miejsce. Twardosz przypadła 39. pozycja, a to oznacza, że w sobotę wystąpi w konkursie. A debiut Haralda Rodlauera, który do Polski przyszedł wiosną i dla którego to pierwsze zawody PŚ w polskich barwach, można już uznać za udany. W trudnej sytuacji i z zupełnie nową drużyną wprowadził do konkursu swoją zawodniczkę. Zobaczymy, na co będzie w nim ją stać. Na razie trener, który po tym, jak w zeszłym sezonie wywalczył Puchar Narodów z Austriaczkami, a Evę Pinkelnig doprowadził do zdobycia Kryształowej Kuli, spełnił swój mały cel na ten weekend w Norwegii. Mówił, że gdyby tego nie dokonał, nie wyjechałby stamtąd zadowolony.

Kwalifikacje wygrała Kanadyjka Alexandria Loutitt, która uzyskała 90,5 metra. Wyprzedziła Norweżkę Eirin Marię Kvandal (91,5 metra) i jej rodaczkę Theę Minyan Bjoerseth (89 metrów). Początek sobotnich zawodów zaplanowano na godzinę 12:00.