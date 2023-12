Thurnbichler przekazał wyczekiwane wieści. Właśnie na to liczyli polscy kibice

Po nieudanej inauguracji Pucharu Świata w Ruce polscy skoczkowie udali się do Lillehammer. Tam oddali już pierwsze skoki, które zdaniem trenera Thomasa Thurnbichlera wypadły obiecująco. W rozmowie z Eurosportem Austriak wskazał, w czym widzi największy postęp w porównaniu do pierwszych zawodów w sezonie. - Powoli się z wygrzebujemy - stwierdził. To dobry prognostyk przed zbliżającymi się kwalifikacjami.

