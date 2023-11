Nowe nieznane fakty o żonie Dawida Kubackiego. "Sparaliżowana z jednej strony"

Dawid Kubacki w miniony weekend wystąpił po raz pierwszy w zimowym Pucharze Świata od czasu rodzinnej tragedii. W marcu tego roku podczas zawodów w norweskim Vikersund dowiedział się o poważnej chorobie żony i wycofał się z rywalizacji. Jak się później okazało, Marta Kubacka trafiła do szpitala z zagrażającą życiu wadą serca. Przy okazji konkursów w fińskiej Ruce Kubacki udzielił wywiadu norweskiej stacji NRK, w którym wrócił do tamtych wydarzeń.

To on pierwszy powiedział Kubackiemu o stanie żony. "Nie do końca wiedzieliśmy, co się stało"

Skoczek z ogromną otwartością opowiedział, co dolegało jego żonie. - Na początku było najgorzej. Żyliśmy w całkowitej niepewności. Wszystko mogło się zdarzyć. Szanse, że przeżyje były 50 na 50. Była wtedy bardzo chora. Jej serce zatrzymało się cztery razy. To była bardzo ciężka walka dla lekarzy, którzy próbowali ją ratować - ujawnił.

Okazuje się, że był to również bardzo trudny czas dla trenera Thomasa Thurnbichlera. Austriak dowiedział się o ciężkim stanie Marty Kubackiej jeszcze przed samym Dawidem. To właśnie na niego spadła odpowiedzialność, by poinformować o tym skoczka. - To było trudne. Zaprowadziliśmy go do pokoju i wyjaśniliśmy sytuację. Ale nie do końca wiedzieliśmy, co się stało. Ludzie ze szpitala powiedzieli jedynie, że sytuacja jest bardzo poważna - zdradził Thurnbichler w rozmowie z norweską stacją.

Kubacki szczerze o sytuacji z żoną. "To silna kobieta"

Kubacki przyznał również, że w pewnym momencie zaczął liczyć się z myślą, że będzie musiał porzucić skoki narciarskie. - Dowiedzieliśmy się, że została sparaliżowana z jednej strony i że będzie bardzo trudno ją uratować. A potem nie wiedziałem, czy będę mógł wrócić do treningów. Bo nie mógłbym trenować, gdybym musiał opiekować się nią i naszymi dziećmi w domu. Wtedy byłoby po wszystkim - dodał.

Ostatecznie wszystko skończyło dobrze. Marcie Kubackiej wszczepiono kardiowerter-defibrylator, który pozwala jej w miarę normalnie żyć. Jej mąż przepracował zaś okres przygotowawczy, a w Ruce spisał się najlepiej z całej naszej kadry. Był 21. i 23. - Wiem, że powinna mnie mieć cały czas w domu, żeby czuć się bezpiecznie. Ale to silna kobieta, która radzi sobie ze wszystkim. Bardzo ją doceniam, że pozwoliła mi dalej rywalizować - powiedział na koniec o żonie Dawid Kubacki.