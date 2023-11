Hitowy wywiad Kubackiego. Jego słowa wymagały ręcznego przetłumaczenia [WIDEO]

Kubacki w pierwszej serii niedzielnego konkursu skoczył na odległość 129,5 metrów. W drugiej poprawił ten wynik o 0,5 metra. Ostatecznie dało mu to 23. miejsce w całym konkursie, którego poziom był bardzo wysoki. Zwycięzca - Stefan Kraft - dwukrotnie skoczył na blisko 150 metrów.

Dawid Kubacki w zaskakujący sposób tłumaczy zmęczenie. Odpowiedział Thurnbichlerowi

Po konkursie Kubacki był umiarkowanie zadowolony. Jego zdaniem było lepiej niż w sobotę. Dziennikarz Eurosportu przyznał, że przed rozmową ze skoczkiem rozmawiał z Thomasem Thurnbichlerem.

- Trener powiedział mi przed chwilą, że było widać w tej ostatniej próbie, że te nogi jeszcze na 100 procent nie pracują, że widać trochę było zmęczenia po tobie - powiedział reporter.

Dawid Kubacki niedługo przed rozpoczęciem sezonu chorował i musiał odpuścić ostatnie treningi przed konkursem w Ruce. Jego zmęczenie nie było tajemnicą. O wpływie choroby na swoje skoki mówił już wcześniej.

Kubacki od razu wytłumaczył, że jest już lepiej niż w pierwszym dniu kwalifikacyjnym, ale faktycznie wciąż odczuwał zmęczenie. - Jeszcze jest ten początek odbicia taki, że te nogi są trochę gumowate. Nie ma tego rozpoczęcia i "fu", tylko jest takie "yyy". No i tego brakuje, żeby było "fu", a nie "yyy". To ci tak obrazowo wytłumaczę - powiedział skoczek.

A gdyby spróbować wytłumaczyć to mniej obrazowo? W studiu Eurosportu próbował to zrobić były skoczek Krzysztof Biegun.

- "Fu" to jest start od nogi, którego brakło dziś Dawidowi. "Fu" to jest dobry start pchania nogą w dobrym kierunku. A "yyy" to jest właśnie trochę po dawidowemu, czyli zaczyna się otwierać głowa, klatka do góry, troszeczkę tu wjeżdża noga, a dopiero potem jest to "fu". "Fu" jest takie - i zrobił zamaszysty ruch ręką - a u Dawida jest "yyy, fu" - pokazał, robiąc wolniejszy, mniej płynny ruch.

Studio Eurosportu Screenshot transmisja Eurosport

Dawidowi Kubackiemu pozostaje więc życzyć jak najczęstszych startów z "fu", a nie "yyy". Już w przyszłym tygodniu polscy skoczkowie będą rywalizować na skoczni normalnej w norweskim Lillehammer.