13-letni rekord pobiło aż czterech skoczków. Puchar Świata zaczyna się od fajerwerków

W listopadzie 2010 roku Andreas Kofler wygrał konkurs w Ruce, uzyskując notę 331,2 pkt. Za dwa dni minie 13 lat od tamtych zawodów i przez cały ten czas aż do teraz nie obejrzeliśmy ani jednych zawodów, w których zwycięzca miałby więcej punktów. Oczywiście mowa o konkursach na skoczniach dużych, nie liczymy lotów narciarskich, gdzie normą dla zwycięzców są noty po ponad 400 pkt.

Jak wytłumaczyć następujące wyniki uzyskane przez najlepszych skoczków niedzielnych zawodów w Ruce? Najpierw spójrzmy na te rezultaty:

Stefan Kraft 363,5 pkt Jan Hoerl 340,9 pkt Andreas Wellinger 334,1 pkt Pius Paschke 333,8 pkt

Z pewnością skoczkom dopisały warunki pogodowe, a na wysokości zadania stanęło jury, pozwalając im lądować bardzo daleko. Ale też pewne jest, że w sezon 2023/2024 wielu zawodników wskoczyło będąc w świetnej formie.

Rządzą Kraft i nasz były trener

Z ogromną przyjemnością patrzy się na Stefana Krafta, który w sobotę stanął na podium PŚ 99. raz w karierze, a w niedzielę świętował, jubileuszowe, setne "pudło". Austriak wygrał oba starty i pokazał taką dyspozycję, która każe podejrzewać, że już wkrótce zostanie liderem pewnego historycznego zestawienia. Najwięcej miejsc na podium w konkursach PŚ wyskakał sobie Janne Ahonen. Fin miał ich 108. Kraft jest drugi. Na razie drugi.

Natomiast drugim największym wygranym początku sezonu jest chyba nasz były szkoleniowiec, Stefan Horngacher. Austriacki trener kadry Niemiec cieszy się, bo cała jego drużyna wygląda imponująco. W sobotę sześciu Niemców zmieściło się w top 12, a na podium razem z Kraftem stanęli Pius Paschke i Stephan Leyhe. W niedzielę w top 3 obok genialnego Krafta i innego Austriaka, Jana Hoerla, znalazł się Andreas Wellinger, a zaraz za podium uplasowali się Paschke i Leyhe.

Trzy miejsca w top 30 - Polska zaczęła koszmarnie

Natomiast Polacy znaleźli się w takich kłopotach, jakich absolutnie nikt się nie spodziewał. Nawet jeśli wszyscy nastawialiśmy się na spokojne wejście naszych skoczków w sezon, nawet jeśli braliśmy pod uwagę niedawne kłopoty zdrowotne Kubackiego czy doniesienia o nierównych skokach Stocha, to i tak absolutnie nie podejrzewaliśmy, że będzie aż tak źle.

Miejsca Kubackiego (21. w sobotę i 23. w niedzielę ) i Żyły (21. w niedzielę) w trzeciej dziesiątce trudno nazwać czymś pozytywnym. A to najlepsze, co nas spotkało w pierwszy weekend rywalizacji. Natomiast najgorzej wygląda i najbardziej martwi nas Stoch.

Trener mówi: "Razem". A Stoch nie do końca wierzy

Najbardziej utytułowany z naszych skoczków po 43. miejscu w sobotę, w niedzielę odpadł w kwalifikacjach. Wypadł w nich fatalnie - skoczył 87,5 metra i wyprzedził tylko dwóch rywali, w tym Aleksandra Zniszczoła (79 m). A jeszcze bardziej zastanawiające od tego, co Stoch pokazał, było to, co powiedział.

- Nie do końca wierzyłem w pomysł. Nie czuję się pewnie w tym wszystkim. Nie chcę mówić, że metoda szkoleniowa jest zła, ale siadając na belkę musisz mieć pewność, że to zadziała, a ja jej nie mam. Liczę na to, że kilka dni, które będziemy mieć w Lillehammer [tam za tydzień odbędą się następne konkursy] pomogą mi wrócić do systemu i zyskać pewność, że gdy będę siedział na belce, to będę wiedział, co zrobić. Za dużo było zmian, za dużo było kombinowania, a nie było stabilności, żebym skoczył pięć skoków w miarę podobnych [na niedawnych treningach] - stwierdził Stoch przed kamerą Eurosportu.

To brzmi zaskakująco zwłaszcza w zestawieniu z wypowiedzią Thomasa Thurnbichlera z soboty. - To nie jest nic, czego nie moglibyśmy rozwinąć i poprawić. To musi być jasne: powinniśmy stanąć razem i stawić czoła tym problemom - powiedział trener po nieudanym konkursie inaugurującym sezon.

Po obu konkursach w Kuusamo wyraźnie widać, że nasi skoczkowie są tylko statystami w widowisku, jakie kibicom dają inni. Cała nadzieja w tym, że przez kilka najbliższych dni kadra Thurnbichlera coś wypracuje tam, gdzie pracowała niedawno. Za tydzień konkursy w Lillehammer, tam Polacy jadą bezpośrednio z Kuusamo i podobno tam niedawno - na ostatnim przedsezonowym zgrupowaniu - wyglądali zauważalnie lepiej niż w Kuusamo.