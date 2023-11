Niemiecki dziennikarz wprost o Stochu i Żyle. "To naprawdę katastrofa"

To nie był wymarzony początek sezonu dla biało-czerwonych. Dawid Kubacki został jedynym, który punktował w sobotnich zawodach w fińskiej Ruce (21. miejsce). Pozostali Polacy nie awansowali do finałowej „30". Piotr Żyła był 31., Aleksander Zniszczoł lokatę niżej, Paweł Wąsek 34., a Kami Stoch 43.

Niemiecki dziennikarz zaskoczony postawą Polaków

- Zdecydowanie jestem zaskoczony występem polskiej drużyny, tylko jeden skoczek z punktami to naprawdę katastrofa. Oczywiście pierwszy konkurs w sezonie jest zawsze trochę zagadkowy (zwłaszcza gdy jest to tak wymagająca skocznia jak Ruka), ale najwyższej klasy zawodnicy, jak Żyła i Stoch, powinni dotrzeć do rundy finałowej nawet wtedy, gdy nie są w szczycie swojej formy - mówi Sport.pl niemiecki dziennikarz Luis Holuch z portalu skispringen.com.

Ćwierć wieku temu mieliśmy ostatnio taką inaugurację Pucharu Świata w skokach narciarskich, w której żaden Polak nie awansował do drugiej serii. Na szczęście w sobotę w Kuusamo/Ruce punkty dla nas zdobył Dawid Kubacki. Ale absolutnie nie ma się z czego cieszyć. Jego 21. miejsce dało nam 10 punktów do Pucharu Narodów. To jest najgorsze polskie wskoczenie w sezon od 11 lat i drugie najgorsze w całym XXI wieku - komentował Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl zajmujący się od lat skokami narciarskimi.

Triumf Niemców i Austriaków

W zupełnie innych nastrojach po sobotnich zawodach są Austriacy i Niemcy. W pierwszym konkursie w Ruce zwyciężył Austriak Stefan Kraft, a w top 10 byli jeszcze rodacy Krafta: Daniel Tschofenig (piąte miejsce), Michael Hayboeck (dziewiąte) i Jan Hoerl (10.). Nie gorzej wypadli Niemcy. Drugi był Pius Paschke, trzeci Stephan Leyhe, czwarty Andreas Wellinger, siódmy Philipp Raimund, 11. Karl Geiger, a lokatę niżej Martin Hamana.

- Myślę, że nikt w Niemczech nie spodziewał się takiego wyniku zespołu, a zwłaszcza tak dobrych miejsc indywidualnych Paschke i Leyhe. Wszyscy skoczkowie twierdzili, że latem Wellinger był co najmniej o krok przed nimi, więc oczekiwano od niego najwięcej. Wszystko inne było bonusem, który nas bardziej cieszy - wskazuje Holuch.

Wellinger zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej ostatniego Letniego GP w skokach. Najlepszy był Bułgar Władimir Zografski, a z Polaków Piotr Żyła (czwarta pozycja). Kto będzie na koniec najlepszy w rozpoczętym sezonie zimowym skoków?

- Gdybyście mnie o to zapytali wcześniej, wybrałbym Halvora Graneruda (16. miejsce w sobotę - przyp.red.). Jestem pewien, że będzie walczył przez cały sezon z Kraftem. Zwycięstwo sobotnie tego drugiego było więcej niż zasłużone i wiemy, że potrafi regularnie osiągać doskonałe wyniki - kończy nasz rozmówca.

Kolejny konkurs w Ruce odbędzie się w niedzielę. Kwalifikacje od 14:50, a pierwsza seria konkursowa od 16:15. Transmisja w TVN, Eurosport i Playerze.