Trener rywali Polaków nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył na skoczni. "To naprawdę dziwne"

16. miejsce Halvora Egnera Graneruda było najlepszym wynikiem Norwegów w pierwszym konkursie nowego sezonu Pucharu Świata w Ruce. To rozczarowanie, bo Granerud broni przecież Kryształowej Kuli, rok temu był najlepszym zawodnikiem klasyfikacji generalnej cyklu. Zawodnicy Alexandra Stoeckla uzbierali w Finlandii tylko 32 punkty - poza Granerudem punktowali jeszcze 22. Daniel Andre Tande i 23. Marius Lindvik, a do drugiej serii nie awansowali 33. Johann Andre Forfang, 38. Fredrik Villumstad i 40. Kristoffer Eriksen Sundal.

To ich najgorszy start sezonu od dziesięciu lat, gdy w zawodach w Klingenthal w sezonie 2012/2013 zdobyli ich jeszcze o dziesięć mniej. Zawodnicy Alexandra Stoeckla spisali się o poziom lepiej niż Polacy, których przed zerowym dorobkiem uratowało dziesięć punktów Dawida Kubackiego za 21. miejsce, ale mają wiele do poprawy. Austriacki trener w rozmowie ze Sport.pl wskazuje także, kto i jak bardzo uciekł im spośród reszty stawki, a do tego potwierdza możliwy powód słabszej dyspozycji zarówno Polaków, jak i Norwegów, którzy przed startem sezonu trenowali ze sobą na tej samej skoczni i w tym samym czasie.

Jakub Balcerski: Dwie kadry z pewnością nie mogą być zadowolone po inauguracji nowego sezonu: to Norwegia i Polska. Pana zawodnicy byli o poziom wyżej, ale chyba nie ma pan najlepszego nastroju po ich wynikach, prawda?

Alexander Stoeckl: Zdecydowanie nie mam. Nie możemy być zadowoleni po takich wynikach, oczywiście. Moje odczucia są takie, że nasi zawodnicy mają trochę problemów z zaadaptowaniem się do skoczni w Ruce. I to dość zaskakujące. Niektórzy z nich mają chyba zbyt dużo presji na swoich ramionach. Może nawet sami sobie ją tworzą. Jak Johann Andre Forfang, który skakał naprawdę dobrze i był nawet blisko czołowej piątki w poprzednich seriach. W konkursie skoczył bardzo źle technicznie. I później wynik wygląda naprawdę głupio.

W przypadku Halvora Egnera Graneruda problemy na tej skoczni występują, odkąd się tu pojawiliśmy. W pierwszej serii było już nieco lepiej niż we wcześniejszych skokach, ale finałowa próba znów nie poszła w dobrym kierunku. Mamy wiele roboty do wykonania. Ogółem myślę jednak, że mamy sporo potencjału, żeby pokazać się z lepszej strony niż dziś. Inna sprawa, że pozostałe zespoły, zwłaszcza Niemcy, są bardzo silne. Musimy zobaczyć, czy będziemy potrafili im dorównać w tym periodzie.

Niemcy i Austriacy rzeczywiście są tu o krok przed innymi. Myśli pan, że to tylko kwestia tej skoczni? Bo polscy skoczkowie też mówią o trudnej adaptacji do skoczni w Ruce. Skakali tu przecież od razu w treningach i kwalifikacjach, nie mogli się sprawdzić dzień wcześniej przez pogodę.

- My mieliśmy jeden trening w Ruce, w środę. Trzy skoki. Ale na wiele to się nie zdało, bo i tak mamy problemy. W zeszłym tygodniu w Lillehammer mieliśmy świetny obóz, chłopaki skakali o wiele lepiej technicznie niż teraz. Nie mogą się jednak przystosować do tutejszego obiektu, zwłaszcza jeśli chodzi o najazd i ruch do odbicia się z progu. To naprawdę dziwne, a fakt, że Niemcy tak dobrze radzą sobie w powietrzu też jest dla mnie zastanawiający i ciekawy. Zwłaszcza że ostatnio nie radzili sobie najlepiej i zrobili spory krok naprzód, rozwinęli się w wielu elementach.

Jest jakiś trend, który można dostrzec w tym, co usprawniły zespoły, które są teraz najlepsze?

- To zawsze kwestia np. pracy nad lepszą techniką, czy trafionego sprzętu, dostosowanego indywidualnie, czy świetnie dopasowanego z resztą elementów. To bardzo ważne. Niemcy i Austriacy byli w tym świetni przez wiele lat, trzeba to docenić. Ale obecnie mniej zaskakuje mnie forma Austriaków, u Niemców nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądało. Musimy ich obserwować, ale także patrzeć na siebie, rozwinąć wszystko w naszej drużynie.

Na zgrupowaniu w Lillehammer byliście razem z Polakami i obie kadry teraz mają problemy na początku sezonu. Może coś tkwi w złym doborze skoczni na ostatnie chwile przygotowań?

- To możliwe. Skocznia w Lillehammer jest inna. Najazd jest tam nieco mniej stromy, trochę mniejszy. Nie musisz być tak agresywny w pierwszej fazie lotu. To może być jeden z powodów, dla których teraz wygląda to, jak wygląda. Wiem, że Niemcy trenowali w Klingenthal, którą znacznie łatwiej porównać do skoczni w Ruce. Austriacy byli w Garmisch-Partenkirchen i Bischofshofen, a to także o wiele większe skocznie, właśnie tego typu jak tu. Tak jednak wybraliśmy. Na tamten moment to była najlepsza opcja, jaką mogliśmy mieć, a poza tym skakaliśmy na śniegu i byliśmy z tego zadowoleni. Teraz widzimy, że może dlatego trudniej nam się zaadaptować do takiej skoczni jak ta w Ruce.

Nikt nigdy nie chce się poddawać, ale skoro widać, że nie możecie się wstrzelić technicznie w to, co potrzebne, żeby dobrze skakać w Ruce, to myślicie już bardziej o tym, co dalej, przechodzicie do pracy nad skokami na kolejne zawody i traktujecie te aktualne jako coś do wykreślenia, choć został jeszcze niedzielny konkurs?

- Nie, chcemy się poprawić jeszcze tutaj i skupiamy się na kolejnym konkursie. Musimy wykonać trochę pracy nad techniką w niedzielę rano i starać się skakać lepiej. Dopiero po całym weekendzie zobaczymy, w jakim położeniu jesteśmy przed przeniesieniem się na następne obiekty.

Był pan mocno zaskoczony poziomem Polaków, tym, że skakali aż tak słabo? Widział ich pan w Lillehammer i pewnie wie więcej od nas.

- Tak, naprawdę jestem zaskoczony. Niektórzy skakali z pewnością lepiej niż teraz i to dość niespodziewane, że ich forma tak spadła. To jednak pierwszy konkurs, w dodatku na dość wyjątkowej skoczni. Oba zespoły muszą pozostać cierpliwe i po prostu dalej pracować. Mam nadzieję, że wkrótce będzie to wyglądało inaczej.

Jak zaplanowaliście formę na ten sezon? W Polsce mówi się głównie o okresie od Turnieju Czterech Skoczni przez PolSKI Turniej aż do mistrzostw świata w lotach - to wtedy każdy będzie chciał być w najlepszej dyspozycji. Żeby do tego dążyć pewnie nie można zacząć zbyt słabo, jak wy i Polacy teraz, ale też nie w aż zbyt wysokiej formie, jak Dawid Kubacki rok temu, który później, bliżej mistrzostw świata w Planicy, miał problemy.

- Ogółem w skokach jest inaczej niż w innych sportach, nie celuje się z formą na konkretne imprezy. Chodzi o to, żeby technicznie wszystko było na wysokim poziomie od początku, a potem potrzebujemy powtarzalności i unikania kontuzji czy chorób. Nasze podejście to dobre występy we wszystkich zawodach. Nie mamy w głowach, że musimy być w formie w konkretnym momencie. Lepiej stabilnie pozostawać w dobrej formie przez dłuższy czas.