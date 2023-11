Thurnbichler już niczego nie ukrywa. Te słowa mogą przerazić

Straty Polaków do najlepszych zawodników sobotniego konkursu w Ruce są zbyt wielkie, żeby się nimi nie przejmować. Dawidowi Kubackiemu do zwycięzcy, Stefana Krafta z Austrii, zabrakło aż 59,4 punktu. Skoki pozostałych zawodników - 31. Piotra Żyły, 32. Aleksandra Zniszczoła, 34. Pawła Wąska, czy 43. Kamila Stocha - okazały się zbyt słabe, że choćby zapunktować. Kadra otworzyła sezon najgorzej od jedenastu lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o zakończeniu kariery: Zastanawiałem się, co to będzie

"Jeden z najtrudniejszych dni w mojej karierze". Thurnbichler, tłumacząc problemy Polaków, się nie hamował

Sytuacja wygląda fatalnie i choć jest sporo okoliczności, które każą nie panikować - choćby fakt, że Polacy, a w szczególności Dawid Kubacki, niedawno mocno się rozchorowali, czy że celem w tym sezonie jest przyjście formy na okres od końcówki grudnia do początku lutego, to trudno zaakceptować, że może być aż tak źle. I ani zawodnicy, ani trener Thurnbichler nie wyglądają na takich, którzy się z tym pogodzili.

- To był z pewnością jeden z najtrudniejszych dni w mojej trenerskiej karierze - przyznał w rozmowie z Eurosportem po konkursie w Ruce trener Polaków. - Jasno dostrzegam jednak, co nie gra. Nie widzę aktywności w pozycji dojazdowej. Nie potrafimy stworzyć odpowiedniego pchania, które jest nam potrzebne, a potem jesteśmy bardzo powolni w powietrzu, nie mamy odpowiedniej energii w locie - ocenił Thurnbichler.

Potem mówił bardzo ostro i konkretnie. - Jesteśmy w punkcie, w którym my, trenerzy, musimy kwestionować absolutnie wszystko w skokach zawodników, w ich przygotowaniu, formie fizycznej, czy sprzęcie. A wszystko to, próbując zachować czystą głowę. Potem powinniśmy porozmawiać z każdym zawodnikiem indywidualnie, a potem pracować na materiale, który w ten sposób zyskamy. Jesteśmy na skrzyżowaniu i musimy zdecydować, jaką drogą pójdziemy: czy wszystko wyrzucimy, czy zresetujemy się i znajdziemy taką ścieżkę, którą pójdziemy jako jeden zespół. Zjednoczeni i blisko siebie - przekazał Austriak.

Jasna przyczyna słabych wyników polskich skoczków. "Tego brakuje, gdy porównuję moich zawodników do innych krajów, najlepszych"

- Problemy zawodników są podobne, ale nie takie same w przypadku każdego z nich. W przypadku Dawida przygotowania szły dobrze przez ostatnie tygodnie, ale teraz potrzebuje więcej skoków. Żeby złapać bardzo dobre czucie. Jego nogi mogłyby być świeższe. On się trochę wyróżnia pod tym względem na tle innych. U pozostałych skoczków widzę ten sam główny schemat. Pracowaliśmy nad lepszą, aktywniejszą pozycją, ale jest nam trudno, ona nie jest odpowiednia. Tego brakuje, gdy porównuję moich zawodników do innych krajów, najlepszych w tym momencie na skoczni. To jednak nie jest nic, czego nie moglibyśmy rozwinąć i poprawić. To musi być jasne: powinniśmy stanąć razem i stawić czoła tym problemom - zapewnił Thurnbichler.

- Potrzebujemy szybkiej analizy przed jutrem, żeby już teraz wykonać pierwszy krok w dobrym kierunku. Będziemy potrzebowali trochę czasu na pracę. Dobrze, że z Ruki przenosimy się bezpośrednio do Lillehammer i będziemy mogli tam potrenować na skoczni przed następnym weekendem. Po kolejnych zawodach w Klingenthal i Engelbergu przyjdzie najważniejszy okres w sezonie. Po prostu przeanalizujmy jasno, co się wydarzyło i zacznijmy pracować - dodał Thomas Thurnbichler.

Szansa na poprawę wyniku, choć czasu na pracę nad popełnianymi błędami jest mało, nadarzy się w niedzielę. O godzinie 16:15 ruszy pierwsza seria drugiego konkursu nowego sezonu Pucharu Świata, a poprzedzą ją kwalifikacje zaplanowane na 14:50. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.